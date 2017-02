Facebook-Drohne soll dieses Jahr wieder fliegen

Barcelona - Facebook will seine Internet-Drohne «Aquila» nach der Bruchlandung beim Erstflug im vergangenen Sommer in diesem Jahr wieder in die Luft steigen lassen. «Wir werden dieses Jahr noch einiges mehr fliegen», sagte Facebook-Manager Jay Parikh am Rande der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona. Facebooks Drohne «Aquila», die in entlegenen Regionen für Internet-Verbindungen aus der Luft sorgen soll, war bei der missglückten Landung nach dem Jungfernflug schwer beschädigt worden.