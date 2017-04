Fachtagung zur Zukunft des Fahrrads in der digitalen Welt

Mannheim - Welche Rolle wird das Fahrradfahren im Verkehr der Zukunft spielen? Auf diese Frage suchen Experten auf einem Fachkongress, der heute in Mannheim beginnt, Antworten. Fachleute aus dem In- und Ausland präsentieren unter anderem Konzepte für eine moderne Infrastruktur in Städten. Außerdem soll die bessere Nutzung von Daten zur Entwicklung des Straßenverkehrs besprochen werden.