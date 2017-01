Falschfahrer verursacht Unfall - zwei Tote

Rheinböllen - Die Falschfahrt eines 19-Jährigen hat am Neujahrsmorgen auf der Autobahn 61 in Rheinland-Pfalz zwei Menschen das Leben gekostet. Der junge Mann fuhr kurz vor sechs Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf falscher Seite in Richtung Mainz, als er mit seinem Wagen bei Rheinböllen auf ein anderes Fahrzeug prallte. Darin starb eine 33-Jährige Frau aus der Region Koblenz, die mit Mann und zwei Kindern auf dem Weg in den Winterurlaub war. Der Falschfahrer, der allein unterwegs war, kam ebenfalls ums Leben.