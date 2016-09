Fantastische Vier feiern Tour-Auftakt in Berlin mit 10 000 Fans

Berlin - Zusammen mit rund 10 000 Zuschauern haben die Fantastischen Vier in Berlin das erste Konzert ihrer «Vier und Jetzt»-Tour gefeiert. Unweit der gleichzeitig stattfindenden IFA-Eröffnungsgala rockten die Pioniere des deutschsprachigen Hip-Hop am Abend unter freiem Himmel eine bunt gemischte Fangemeinde. Sound-Probleme zu Beginn des Konzerts im Sommergarten auf dem Messegelände hielten die Menge nicht davon ab, mit in die Höhe gestreckten Armen zu Hits wie «Sie ist weg» oder «MfG» zu tanzen. Die Musiker treten noch bis Ende Januar mit ihrem Album auf.