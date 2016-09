FC St. Pauli verlässt Tabellenende nach Sieg gegen Bielefeld

Hamburg – Dank eines Last-Minute-Tores hat der FC St. Pauli den ersten Saisonerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Cenk Sahin erzielte heute in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1 der Hanseaten gegen Arminia Bielefeld. Vor knapp 30 000 Zuschauern am ausverkauften Millerntor hatte Aziz Bouhaddouz die Gastgeber in Führung gebracht. Sebastian Schuppan traf für die Ostwestfalen per Freistoß zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Arminia wartet auch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Sieg.