Feuer auf Passagierschiff in Hamburg

Hamburg - Auf einem Passagierschiff in Hamburg-Altona ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Drei Crewmitglieder hätten das Schiff rechtzeitig verlassen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Sonst war niemand an Bord. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen. Der Brandherd liege wohl im Bereich der Kantine, sagte der Sprecher. Wie hoch der Schaden ist, ist im Moment noch unklar.