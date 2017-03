Von diesem Moment träumt jeder Angler. Der junge Connor hat einen gewaltigen Fisch an der Angel. Doch die Natur hat da offensichtlich ihre ganz eigenen Pläne. Ein dreister Alligator schnappt sich den Fisch und schwimmt davon. Der Junge hat keine Wahl: Er muss die Angelschnur kappen. Sorry Conner, in diesem See stehen Reptilien an der Spitze der Nahrungskette.