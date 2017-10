Florian Silbereisen gewinnt «Goldene Henne»

Leipzig - Schlagerstar Florian Silbereisen ist mit der «Goldenen Henne» für Entertainment ausgezeichnet worden. «Das ist ein Publikumspreis, und den habe ich Ihnen zu Hause zu verdanken», sagte er bei der Gala in der Leipziger Messe. Die Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt überreichte Silbereisen die Auszeichnung in Vogelform. Die «Goldene Henne» wurde in zahlreichen Kategorien verliehen. Den Jurypreis für sein Lebenswerk bekam der Sänger Karel Gott, der unter anderem mit dem Lied «Biene Maja» berühmt wurde.