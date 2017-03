Föhn fegt über die Alpen - Bäume umgerissen, Junge verletzt

Bern - Kräftiger Föhnwind ist in den Alpen teils mit Orkan-Geschwindigkeit über Österreich und die Schweiz gefegt. Auf dem gut 3000 Meter hohen Gornergrat bei Zermatt wurden Windböen mit 181 Kilometern in der Stunde gemessen, berichtete der Schweizer Wetterdienst. Für den Westen Österreichs verhängte die Meteorologiebehörde die höchste Warnstufe. Orkanböen mit 160 Kilometern in der Stunde seien zu erwarten. In Silbertal 80 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt.