Formel-1-Tests beginnen in Barcelona

Barcelona - Mit den Testfahrten in Barcelona starten die zehn Formel-1-Teams heute in die entscheidende Phase der Saisonvorbereitung. Nach einer tiefgreifenden Regelreform treten alle Teams mit neu konzipierten Autos an, die breiter sind und schwerer beherrschbar sein sollen als ihre Vorgänger. Nach dem Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg sind am ersten Testtag zwei der drei verbliebenen deutschen Piloten im Einsatz. Sebastian Vettel steuert den neuen Ferrari. Nico Hülkenberg fährt nun im Renault. Der erste Grand Prix findet am 26. März im australischen Melbourne statt.