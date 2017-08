Zwei Freunde sterben beim Abendessen - aus verschiedenen Gründen

In Authon-du-Perche konnte man sich tagelang keinen Reim darauf machen, was passiert sein mag. Zwei Freunde sind bei einem gemeinsamen Abendessen in dem französischen Dorf gestorben. Zeichen von Gewalteinwirkungen oder eines Kampfes gab es nicht. Ihre Weingläser waren noch gefüllt. Auf ihren Tellern lagen Reste von Rindfleisch mit Bohnen, dazu Camembert und Baguette. Was war Olivier B., 38, und Lucien P., 69, zugestoßen?



Die Ergebnisse der Autopsie zeigen: Die Männer sind aus unterschiedlichen Gründen gestorben, wie der britische "Guardian" berichtet. Allerdings fast zeitgleich.

Nachbarin: "Dachte, beide haben zu viel getrunken"

Demnach haben sich die Freunde regelmäßig zum gemeinsamen Essen getroffen. So auch in der vergangenen Woche. Am nächsten Morgen entdeckte eine Nachbarin schließlich die Leichen der Männer. Aber ohne es zu wissen: "Zuerst dachte ich, dass die beiden ziemlich viel getrunken haben müssen und noch schlafen, als ich Lucien immer noch am Tisch sitzen sah", sagte die Frau der französischen Zeitung "L'Echo Républicain". Erst gegen Mittag habe die Nachbarin gemerkt, dass die Männer sich kein Stück bewegt hatten. Auf ihren vergeblichen Versuch, beide zu wecken, alarmierte sie schließlich die Polizei.

Viele Gerüchte in Frankreich - am Ende hilft Autopsie

Die Ermittler konnten keine Gewalteinwirkungen feststellen, eine Autopsie wurde angeordnet. In ganz Frankreich kursierten zahlreiche Gerüchte: Waren die Bohnen verdorben? Der Wein vergiftet? Oder haben die Freunde gemeinsam Suizid begangen? Am vergangenen Mittwoch, eine Woche nach jenen Spekulationen, wurde das Rätsel schließlich durch die Untersuchung der Leichen gelöst.



Laut den Ermittlern habe sich der 69-jährige Lucien P. an einem Stück Rindfleisch verschluckt, da er es durch einige fehlende Zähne nicht richtig hätte kauen können. Der 38-jährige Olivier B., der einen Herzfehler hatte, habe beim Anblick seines sterbenden Freundes eine tödliche Herzattacke erlitten.