Frauen in Argentinien protestieren gegen Oben-ohne-Verbot

Buenos Aires - Hunderte Frauen haben in Argentinien gegen ein Oben-ohne-Verbot in der Öffentlichkeit demonstriert. «Souveränität über unsere Körper», war bei den Protesten in der Hauptstadt Buenos Aires auf Transparenten zu lesen. Auch in Cordoba, Mar del Plata und Rosario gingen Frauen zum Teil barbusig für ihre Rechte auf die Straße. Vor knapp zwei Wochen hatten Polizisten drei Touristinnen an einem Strand daran gehindert, sich mit freien Oberkörpern zu sonnen. Die Beamten beriefen sich auf ein Gesetz zur Wahrung des öffentlichen Anstands aus den Zeiten der Militärdiktatur.