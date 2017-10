Freitag, der 13. - Unglückstag oder einfach ein Mythos ?

"Paraskavedekatriaphobie" nennt man die irrationale Furcht vor einem Freitag, den 13., die Menschen dazu bringt sich im Haus zu verschanzen und sogar Urlaube abzusagen. Der Aberglaube, dass es sich bei diesem Tag um einen Unglückstag handelt, sitzt bei vielen Menschen tief. Dabei ist der "schwarze Freitag" ungefähr so gefährlich wie die schwarze Katze, die die Straße überquert. Statistiken zufolge passieren am Freitag den 13. nicht mehr Unglücke und Unfälle als an anderen Tagen, wie eine aktuelle Untersuchung der Zurich-Versicherung zeigt. Die Auswertung zeigt deutlich, dass im Schnitt sogar eher weniger Schäden passieren.

Freitag, der 13. : Versicherungen untersuchen den Mythos

Seit 2009 untersucht der Versicherer regelmäßig den mysteriösen Freitag, an dem viele am liebsten gar nicht aus dem Haus gehen würden. Nach der aktuellen Analyse wurden an allen Freitagen, die seit 2009 auf einen 13. fielen, im Schnitt knapp 1900 Schäden gemeldet - an allen anderen Tagen lag der Wert bei durchschnittlich 2000 Schäden.

Auch die Gothaer gab Entwarnung. Zwar meldeten Privatkunden im vergangenen Jahr am Freitag, dem 13. Mai, 531 Schäden und damit mehr als die durchschnittlich 500 Schäden - ohne Naturereignisse – an allen anderen Freitagen, wie die Versicherung mitteilte. Damit sei der Tag "statistisch gesehen aber bei weitem kein Unglückstag".

An Freitagen passieren generell mehr Unfälle

Viel stärker als ein Datum beeinflusse das Wetter die Zahl der Schäden. "Stürme, Gewitter oder Hochwasser verursachen in Minutenschnelle eine große Anzahl an Schäden", erklärte Tobias Eichholz von der Gothaer. So habe beispielsweise das Hitzeunwetter in Deutschland am 23. Juni vergangenen Jahres, einem Donnerstag, rund 2700 Schäden verursacht und damit etwa sechsmal mehr als an einem Durchschnittsdonnerstag ohne Naturschäden.

Der ADAC Hessen-Thüringen hatte im letzten Jahr mitgeteilt, dass es an Freitagen mit dem berüchtigten Datum auch auf den Straßen nicht gefährlicher ist als sonst. Allerdings gibt es laut dem Autoklub an Freitagen generell mehr Unfälle, weil zum normalen Straßenverkehr noch Wochenendpendler und Ausflügler hinzukommen. Der Mythos bleibt also weiterhin ein Mythos. Aber sicherlich spricht nichts dagegen an dem "schwarzen Freitag" noch mal ein wenig vorsichtiger den Tag zu beschreiten.