Fünf Hochhäuser in London wegen Brandgefahr geräumt

Allein hier im Londoner Stadtteil Camden mussten rund 800 Familien ihr Zuhause verlassen. Wegen Brandgefahr nach der Feuerkatastrophe im Grenfell Tower haben Londoner Behörden insgesamt fünf Hochhäuser evakuiert. Die Sicherheit der Bewohner könne nicht garantiert werden, teilte die britische Feuerwehr mit. Rund 4000 Menschen mussten in der Nacht zu Samstag die Wohnungen räumen. Die lokale Abgeordnete Tulip Siddiq verteidigte die Maßnahme. "Ich weiß, dass es für die Menschen störend ist, aber die Sicherheit steht an erster Stelle. Wenn es nicht sicher ist, müssen die Menschen raus." Der verheerende Großbrand in der vergangenen Woche war der Polizei zufolge von einem Kühlschrank ausgegangen. Die Fassade und die Dämmung des 24-stöckigen Grenfell Tower seien bei allen Brandschutzprüfungen nach dem Feuer durchgefallen. Dies sei so besorgniserregend, dass das Ergebnis sofort zur weiteren Verbreitung an die Regierung weitergeleitet worden sei. Geprüft werde nun unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.