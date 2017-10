Fußball-Nationalelf hat klare «Mission» in Nordirland

Frankfurt/Main - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft macht sich am späten Vormittag auf den Weg nach Belfast. Dort soll morgen im Topspiel der Gruppe C gegen Nordirland der letzte Schritt zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland gemacht werden. Dafür würde gegen den Tabellenzweiten schon ein Punkt reichen, aber Trainer und Team wollen etwas anderes. «Die Mission ist, dass wir alle Spiele gewinnen», sagte Thomas Schneider, Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Sonntag endet die Ausscheidung in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan.