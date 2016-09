Fußball-Star Podolski würde wieder synchronsprechen

Köln - Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski scheint Gefallen an seinem neuen Nebenjob gefunden zu haben: Er würde wieder als Synchronsprecher arbeiten, wenn er eine Anfrage bekäme, sagte Podolski dem «Kölner Stadt-Anzeiger». «Es macht auf jeden Fall Spaß.» Wenn man am Ende selbst im Fernsehen höre, bekomme man noch mehr Lust darauf, sagte er. In der Zeichentrick-Serie «Die Garde der Löwen» leiht der Fußball-Profi einem frechen Stachelschwein seine Stimme. Seine Hauptaufgabe solle aber der Fußball bleiben, sagte Podolski.