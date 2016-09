Gabriel schreibt an Unionsspitzen: Handlungsfähigkeit beweisen

Berlin - Vor dem Krisentreffen der Koalitionsspitze hat SPD-Chef Sigmar Gabriel nach einem Zeitungsbericht Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer einen Handlungsplan vorgeschlagen. In dem Brief schrieb er nach Angaben der «Bild am Sonntag»: «Wir müssen den Beweis antreten, dass die Koalition den Willen und die Kraft aufbringt, den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft zu festigen.» Gabriels Vorschlag enthält demnach sechs Punkte, die die große Koalition in den nächsten Wochen abarbeiten soll.