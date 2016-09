Gabriel spricht mit Trudeau über Ceta

Montreal - Die EU und Kanada arbeiten nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums an Präzisierungen zum Freihandelsabkommen Ceta. Minister Sigmar Gabriel und Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sprachen darüber in Montreal. Es ging nach Angaben des Ministeriums um die Bereiche Investitionsschutz, Arbeitnehmerrechte und öffentliche Dienstleistungen. Die SPD will am Montag bei einem Konvent in Wolfsburg ihre Position zu Ceta abstecken. Teile des linken Flügels lehnen das Abkommen in seiner jetzigen Fassung ab.