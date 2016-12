Gefangenenrevolte in Großbritannien

Birmingham - In einem Gefängnis in Birmingham ist es zu einem Aufstand von Insassen gekommen. Wie die private Betreiberfirma der Haftanstalt mitteilte, übernahmen Gefangene im Laufe des Tages vier Trakte der zentral gelegenen Einrichtung. Die Mitarbeiter hätten die betroffenen Gebäudeteile abgeriegelt und sich in Sicherheit begeben. Eine Spezialeinheit versuchte, mit Polizeihunden und einem Hubschrauber wieder die Kontrolle über das Gefängnis zu erlangen. Begonnen hatte die Revolte in den Morgenstunden und dauerte auch am Abend noch an.