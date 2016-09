Geköpfter Wolf in Brandenburg gefunden

Potsdam - Im Süden Brandenburgs ist ein geköpfter Wolf gefunden worden. Den Torso habe ein Mann am Nachmittag entdeckt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» über den Fund eines stark verwesten Wolfes in einem Maisfeld berichtet. Wölfe sind seit einigen Jahren wieder in Deutschland heimisch und stehen unter Artenschutz. In Brandenburg sind in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erschossene und auch geköpfte Wölfe gefunden worden - Ermittler sahen Trophäensammler am Werk.