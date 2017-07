Empfingen sucht ein Stadtspitze: via Youtube! In der kleinen Gemeinde bei Tübingen will offenbar keiner der 4000 Einwohner zum neuen Oberhaupt gewählt werden. Diese sympathische Videoanzeige soll helfen. Mit diesem liebenswerten Youtube-Video sucht die Gemeinde ein neues Oberhaupt. Was macht Empfingen so attraktiv? Der Kandidat sollte Humor besitzen! Wenn das kein Anreiz ist, in die Idylle zu ziehen! Bewerbungsfrist? Mitte September!