Ein Zwölfjähriger hat mit dem Auto seiner Eltern eine mehr als 200 Kilometer lange Spritztour von Sachsen nach Bayern unternommen. Die Eltern des Jungen hatten ihn und seinen ein Jahr älteren Freund am Donnerstagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Er habe den Besuch bei den Großeltern in Bamberg zuvor bereits angekündigt. Die Polizei in Oberfranken wurde eingeschaltet.

Tatsächlich kamen die Kinder nach rund 210 Kilometer langer Fahrt über die Autobahn wohlbehalten bei den Großeltern an. Nach Rücksprache mit den Eltern verbrachten sie dort die Nacht.

Es dürfte eher eine Seltenheit sein, kommt aber durchaus mal vor, dass Kinder sich ans Steuer setzen und eine Spritztour unternehmen. Vor einem Jahr stoppte die Polizei einen elf und einen zwölf Jahre alten Jungen auf der Autobahn 2 bei Wolfsburg. Die Kinder hatten das Auto von einem Mann gestohlen, der vergessen hatte, den Zündschlüssel zu ziehen.