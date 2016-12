Es war eine Ausnahmesituation: Ein Lastwagen raste in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt direkt am Berliner Kurfürstendamm. Es gab zwölf Tote und Verletzte. Einige so schwer, dass sie im Laufe der Nacht an den Folgen des Vorfalls starben. Traurige Bilanz: Zwölf Menschen verlieren ihr Leben. Sehr schnell war klar: Das könnte der erste wirklich erfolgreiche Terroranschlag in Deutschland sein. Doch die Polizei Berlin tat das Richtige - und verhinderte eine Panikreaktion.

Bitte helfen Sie uns. Bleiben Sie zu Hause & verbreiten Sie keine Gerüchte. Folgen Sie uns hier für wichtige Infosl. #Breitscheidplatz

Mit einer extrem besonnen Social-Media- und Medien-Strategie sorgten Pressesprecher Winfrid Wenzel und sein Team dafür, dass die Öffentlichkeit informiert, aber nicht verrückt gemacht wurde. Vor allem über Twitter machten die Beamten schnell auf die Situation aufmerksam, auf Deutsch und auf Englisch. Der Kurznachrichtendienst wird von der deutschen Bevölkerung zwar kaum benutzt, hatte für die Polizei aber mehrere Vorteile: Die Veröffentlichung geht sehr schnell, jeder kann die Tweets ohne Anmeldung mitlesen und Medien und Interessierte können die notwendigen Informationen schnell und ohne Umwege erhalten und weitergeben.

Das richtige Händchen

Auch bei der Auswahl der Informationshäppchen bewies die Polizei Berlin das richtige Händchen. Sie forderte die Bevölkerung auf, Zuhause zu bleiben, um nicht die Rettungswege zu versperren. Gleichzeitig verbreitete die Polizei aber alle wichtigen Informationen zur Kontaktaufnahme mit den Ermittlern, wies auf den Facebook Safety Check hin, mit dem man Freunden und Bekannten mitteilen kann, dass man in Sicherheit ist. Auch im Laufe der Nacht versorgte die Polizei Berlin so die Öffentlichkeit immer wieder mit aktuellen Erkenntnissen, etwa mit Details über den benutzten Laster, die Festnahme eines Verdächtigen und die Herkunft des Toten in der Fahrerkanzel.

Die @Berliner_Fw hat ihren Rettungseinsatz am #Breitscheidplatz beendet.

45 z.T. schwer Verletzte wurden in Berliner Krankenhäuser gebracht.

Besonderen Wert legte man am Abend aber auf die Tatsache, dass es noch keineswegs sicher war, dass es sich um eine vorsätzliche Tat oder gar einen Terroranschlag handelte. Das betonte Pressesprecher Wenzel auch in Fernsehinterviews mehrfach. Es dürfte eine Lehre aus dem Amoklauf von München gewesen sein, der von den Medien sehr schnell als Terroranschlag gedeutet worden war. Erst im Laufe des Abends kam dort mit der ebenfalls sehr besonnen Informationspolitik des Münchener Polizeipressesprechers wieder etwas Ruhe in die Situation.

Anders als in München verfestigte sich der Verdacht eines Terroranschlags allerdings im Laufe der Nacht. Und auch hier traf die Polizei die richtige Entscheidung: Sobald die Ermittler die Situation besser einschätzen konnten, wurde auch der Öffentlichkeit kommuniziert, dass es sich allem Anschein nach tatsächlich um ein Attentat zu handel scheint.

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde

