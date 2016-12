Es ist fünf Tage vor Heiligabend, die Menschen trinken fröhlich Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin, als das Grauen über sie hereinbricht. Gegen 20 Uhr brettert ein dunkler Lastwagen über den Bürgersteig, fährt direkt in den Markt hinein. Auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern werden Menschen überrollt, Buden eingedrückt, Marktstände zerstört. Viele Besucher haben keine Chance. Mindestens neun Menschen sterben, rund 50 weitere werden teils lebensgefährlich verletzt. Die Informationen des Abends im Überblick:

Was wir wissen/Was bekannt ist

- Ein Lkw ist gegen 20 Uhr am Breitscheidplatz in Berlin in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Der Fahrer legt eine Strecke von 50 bis 80 Metern zurück, überfährt dabei viele Menschen und zerstört mehrere Marktbuden.

- Dabei kamen inklusive des Beifahrers im Lkw mindestens neun Menschen ums Leben, mindestens 50 Menschen sind zudem verletzt und teils schwerverletzt.



-Ein Verdächtiger flüchtet und wird nahe der Siegessäule festgenommen. Auf dem Beifahrersitz wird ein toter Mann entdeckt, er starb laut Polizei vor Ort.

- Die Polizei hat Entwarnung für Berlin gegeben, aber die Berliner aufgefordert, "zu Hause" zu bleiben.

- Der Sattelschlepper gehört einer Firma aus Polen. Der Besitzer hat seinen Lkw erkannt. Der Spediteur sagte gegenüber polnischen Medien, dass er ab 16 Uhr keinen Kontakt mehr zu seinem Fahrzeug gehabt habe.

- Der Generalbundesanwalt hat den Fall übernommen.

- Feuerwehr und Polizei geben am Montagabend keine Informationen mehr heraus. Sie informieren auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Was wir nicht wissen/Was unklar ist

- Unklar ist, ob es sich um einen Terroranschlag handelt oder um einen Amoklauf oder einen Unfall. Die Polizei hatte zunächst einen Anschlag in Erwägung gezogen - wohl auch um die Einheiten in größtmögliche Alarmbereitschaft zu versetzen. Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte am späteren Abend: "Wir wissen nicht, ob es ein Anschlag war. Das zu prüfen, ist Gegenstand der Ermittlungen."

- Unklar ist weitgehend, was mit dem Lkw vor dem Vorfall in Berlin passiert ist. Ob der Lkw entführt wurde, ob er gestohlen wurde - darüber gibt es noch keine konkreten Informationen.

- Unklar ist, wer den Lkw gefahren hat.

- Unklar ist, ob der Fahrer gefasst ist. Die Polizei teilte mit, man habe einen flüchtenden Tatverdächtigen gefasst. Ob er wirklich der Fahrer war, ist nicht bestätigt.