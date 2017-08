Berlin testet Technik für Gesichtserkennung

Schon am Eingang zum Bahnhof Südkreuz in Berlin werden die Reisenden darauf aufmerksam gemacht, dass hier etwas Besonderes abläuft. Am Dienstag hat in diesem Bahnhof der Test zur Gesichtserkennung begonnen. Der sechsmonatige Versuch soll zeigen, ob es möglich ist, aus Menschenmassen heraus Personen per Kamera automatisch zu erkennen, deren Gesicht zuvor gespeichert worden ist. Dafür wurden drei Spezialkameras installiert. Nach Angaben der Bundespolizei haben sich 300 Teilnehmer für das Projekt gemeldet. Jens Schobranski von der Bundespolizei in Berlin: "Bei einer Testphase von sechs Monaten erhoffen wir uns natürlich viele Daten von unseren Probanden, um das auswerten zu können. Und Sie sehen es heute, es ist sommerlich zum Projektstart, am Ende wird es winterlich kalt sein. Die Leute werden dann nicht mit dem T-Shirt durch den Bahnhof laufen, sondern mit einem Mantel, mit einer Jacke, mit Kapuze auf dem Kopf, mit Mütze tief im Gesicht oder Schal bis an die Nase ran gezogen. Wir wollen auch schauen, wie unterschiedlich gut können die Gesichtserkennungssysteme hier die Gesichter noch erkennen" Mit der Technik - so die Hoffnung - könnte es gelingen, Gefahrensituationen im Vorfeld zu erkennen. Damit Personen, die nicht aufgenommen werden wollen, ausweichen können, wurden die von den Kameras erfassten Bereiche besonders markiert. Dennoch sehen viele das Projekt mit gemischten Gefühlen: "Einerseits muss es wahrscheinlich sein, wegen dieser doch bisschen bedrohlichen Lage. Sonst, wenn das politisch nicht so brisant, wäre, würde ich das nicht so gut finden, dass wir alle so festgehalten werden." "Ich habe keine Angst davor, ein gläserner Bürger zu werden, weil nur, weil man mich filmt hier? Ist mir total egal. Wie gesagt, ich habe nichts zu verbergen." "200 sind eingescannt und die werden mit den Passanten verglichen und ich denke, jetzt bin ich auch drauf auf den Fotos? Nein, ich meine die Kameras und das ist ein komisches Gefühl und das will ich nicht." Die Gegner der Gesichtserkennung befürchten dagegen, dass die neue Technik missbraucht werden könnte. Und nicht nur gegen Terroristen, sondern auch gegen Schwarzfahrer oder Obdachlose eingesetzt werden könnte. Mehr Kameras - so ihr Argument - bringen nicht automatisch mehr Sicherheit.