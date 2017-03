Familienvater fährt Tochter auf Gartenliege zur Schule

Er wolle seine Kinder nur kurz vor der Arbeit in die Schule fahren, sagte ein Familienvater aus Bochum den Beamten bei der Polizeikontrolle. Doch die Art und Weise gefiel den Polizisten so gar nicht: Der sechsjährige Sohn saß ohne Kindersitz oder Sitzerhöhung auf dem Beifahrersitz. Der Sicherheitsgurt "war abenteuerlich nur um das Becken gelegt und im Gurtschloss befestigt", schreibt die Polizei Bochum in der Pressemitteilung. Der Oberkörper sei völlig ungesichert gewesen und der Gurt "lagerte" hinter dem Rücken des Kindes. Aber damit nicht genug. Auf der Ladefläche des Kastenwagen saß die neunjährige Tochter des Fahrers. Auf einer Gartenliege.



Fullscreen





Die Polizisten verboten dem Mann, so weiterzufahren und stellten Anzeige. "Nein, das geht so aber gar nicht!", heißt es in der Mitteilung.