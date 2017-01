Ehemalige Goebbels-Sekretärin Pomsel gestorben

Die frühere Sekretärin des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels ist tot. Brunhilde Pomsel sei im Alter von 106 Jahren in der Nacht auf Samstag in München gestorben, bestätigte am Montag der Filmemacher Christian Krönes von der Produktionsfirma blackbox aus Wien. Enge Freunde der Verstorbenen hatten ihn informiert.



Krönes hat den Dokumentarfilm "Ein deutsches Leben" produziert, der im vergangenen Sommer auf dem Filmfest München seine Deutschlandpremiere hatte. Pomsel erzählt darin von ihren Erinnerungen an die NS-Zeit. Als Sekretärin im Propagandaministerium war sie als junge Frau nahe am Führungskreis des Terrorregimes, das den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg zu verantworten hat. Von den Grausamkeiten will sie nichts mitbekommen haben. Erst nach Kriegsende sei ihr das Ausmaß der Geschehnisse bewusst geworden, sagte sie in dem Film.