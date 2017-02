Hier sind die größten Löschflugzeuge der Welt im Einsatz

Am Himmel von Chile kommt es zum Treffen der Löschgiganten. Seit Monaten brennen in der Zentralregion und im Süden ganze Landstriche. Fast 600.000 Hektar haben die Flammen verwüstet. Elf Menschen starben, über 4000 sind obdachlos. Um die schlimmsten Brände in der Geschichte Chiles einzudämmen, fliegt Hilfe aus aller Welt ein. Zwei Hercules C-130 aus Brasilien. (Foto!) Diese Ilyushin Il-76 aus Russland - 42.000 Liter Wasser kann sie pro Flug abwerfen. Und aus den USA kommt dieser Gigant: die Boeing 747 „Supertanker“. Der Jumbo gilt als größtes Löschflugzeug der Welt: 72.000 Liter fassen seine Tanks. An seiner Seite: Der größte Hubschrauber der Welt – der Sikorsky S-64 Skycrane. Er kann seinen 10.000 Liter fassenden Tank in 45 Sekunden wieder auftanken. Der massive Einsatz zeigt Wirkung: Viele Brände sind Anfang Februar endlich unter Kontrolle. Ursache für die verheerenden Brände sind die anhaltende Trockenheit – und Brandstiftung.