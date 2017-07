Dieser Imam betreut muslimische Häftlinge in der JVA Plötzensee

Ein paar Handgriffe und schon verwandelt sich das kleine Zimmer in einen Gebetsraum. Die Männer legen Teppiche und Gebetsketten bereit und Imran Sagir kann beginnen. Der Imam hält das muslimische Freitagsgebet ab - aber nicht in einer Moschee, sondern in einem Gefängnis. Sagir arbeitet als Seelsorger in der JVA Plötzensee in Berlin. Seit mehreren Monaten bietet die Einrichtung Freitagsgebete für muslimische Häftlinge an. Der Imam schätzt, dass rund 30 bis 40 Prozent der Insassen einen muslimischen Hintergrund haben. Auch wenn man dabei etwas vorsichtig sein müsse. "Nicht alle Menschen aus irgendwelchen Kulturkreisen sind halt Muslime und hinzu kommt auch noch, dass das um auch mal jetzt den Eindruck zu klären, ob das jetzt was mit der Religion zu tun hat oder nicht, wahrscheinlich nicht, würde ich mal sagen. Das Problem ist, dass es natürlich was mit sozialen Schichten zu tun hat. Und Einwanderer, die die meisten Muslime ja nun mal in Deutschland beziehungsweise auch in Berlin darstellen, gehören nun mal zu gewissen Schichten, die halt anfälliger sind für bestimmte Straftaten und so weiter und so fort." Als Seelsorger stehen für Sagir die Sorgen und Nöte der Häftlinge im Vordergrund und nicht in erster Linie der Kampf gegen Radikalisierung. "Es kann zur Prävention beitragen aber das ist nicht unsere Hauptstoßrichtung, dass wir das jetzt ständig thematisieren in unseren Freitagsgebeten. Sicherlich nehmen wir aktuelle Fragen auf, die halt eben an uns herangetragen werden." Und die Gründe, warum sich Menschen radikalisieren, sind zahlreich. "Das hat zum Teil was mit weltpolitischen Geschichten zu tun, Frustration und so weiter und so fort. Das hat auch was mit Ausgrenzungserfahrung zu tun, das hat auch was mit falschem Verständnis von Religion zu tun, das hat was mit jugendlicher Rebellion zu tun und all diese Faktoren können dazu beitragen und die sind halt nun mal leider nicht unbedingt so, dass die jetzt irgendwie abnehmen würden aber ich kann ihnen jetzt nicht sagen, ist es jetzt mehr oder weniger geworden sind. Was wir sagen müssen, das jeder Einzelne, der da in diese Geschichten hineingerät und gewalttätig werden möchte oder was auch immer, natürlich einer zu viel ist. Und daher müssen wir das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und speziell die muslimischen Gemeinden natürlich schon wahrnehmen, das ist gar keine Frage." Laut Sagir hatten sich die Insassen selbst einen muslimischen Seelsorger gewünscht. Einen passenden Imam zu finden war aber gar nicht so leicht. Schließlich musste die zuständige Sozialpädagogin Susan Drews erst mal die verschiedenen Religionsgemeinschaften an einen Tisch bekommen. Man kann ja nicht einfach sagen, Imam gleich Imam. Da gibt es ja, wissen Sie ja vielleicht, Ditib, und gibt noch wer was weiß ich für Organisationen. Da gibt es natürlich Sunniten und Schiiten. Dann gab es natürlich den Anspruch auch der Justiz zu sagen, wir wollen die Gebete auf Deutsch, wir wollen Imame haben, die möglichst auch mit den Grundrechten dieses Staates, ja, einverstanden sind, die eigentlich auch eine Justizschulung machen, damit sie auch wissen, wo sie sind. Ja, es hat einfach alles seine Zeit gedauert." Mit dem neuen religiösen Angebot ist Drews zufrieden. Es werde gut angenommen, sagt sie. Bis das Projekt aber so reibungslos läuft, wie das Ritual des Freitagsgebetes selbst, gibt es nach Einschätzung der Sozialpädagogin aber noch einiges zu perfektionieren.