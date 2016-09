Rhonda Pasek, die zugedröhnte Großmutter aus dem Drogen-Auto in East Liverpool im US-Bundesstaat Ohio, muss für 180 Tage ins Gefängnis. Wie "Bild" berichtet, wurde sie wegen Kindeswohlgefährdung verurteilt. Im Prozess habe Pasek zunächst auf "nicht schuldig" plädiert, dann aber einen Rückzieher gemacht.

Pasek und ihr Lebensgefährte waren in der vergangenen Woche festgenommen worden, nachdem sie regungslos und zugedröhnt mit Heroin in ihrem Auto gesessen hatten. Auf der Rückbank des Wagens saß der vierjährige Enkel von Pasek. Die Polizei hatte die Fotos veröffentlicht, um vor den Gefahren von Heroin zu warnen.

Ohio: "Das maximale Strafmaß verdient"

In der Urteilsbegründung gegen Pasek heißt es laut des Berichts: "Ich finde, Frau Pasek, dass dieser Fall das maximale Strafmaß verdient, das der Staat Ohio verhängen kann." Paseks Lebensgefährte wurde bereits in der vergangenen Woche zu 360 Tagen Gefängnis verurteilt. Der vierjährige Enkel wurde inzwischen in die Obhut seiner Großtante und seines Großonkels gegeben.