Werden in sieben Jahren die ersten Menschen den Mars kolonisieren?

Altbundeskanzler Helmut Schmidt sagte einst: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen." Wenn es danach gehen würde, hätte Elon Musk schon längst in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden müssen. Der 46-Jährige ist mehr als "nur" Unternehmer. Er ist Visionär und Träumer zugleich.

Egal ob es das Onlinebezahlsystem PayPal oder der Elektroauto-Hersteller Tesla war: Mit beiden Geschäften hat er den Markt revolutioniert. Doch der gebürtige Südafrikaner denkt größer. 2002 gründete er das private Raumfahrtunternehmen SpaceX. Das langfristige Ziel ist es, den Mars zu kolonisieren – und das soll gar nicht mehr so lange dauern.

Mit der "Big Fucking Rocket" will Elon Musk zum Mars

2022 will er die ersten beiden unbemannten Raumschiffe zum Mars schicken. Das kündigte Musk jetzt auf einer internationalen Raumfahrt-Konferenz im australischen Adelaide an. Die zwei Raumschiffe sollen mithilfe von technischer Ausrüstung das Überleben von Menschen ermöglichen, indem sie die Suche nach Wasser und Rohstoffen vorbereiten und potenzielle Gefahren aufzeigen. Zwei Jahre später sollen dann auch Menschen zum roten Planeten fliegen.

Doch wie will "SpaceX" das überhaupt in so kurzer Zeit schaffen? Zum Vergleich: Die NASA plant erst nach 2030 bemannte Flüge zum Mars. Die Lösung ist die sogenannte BFR, "Big Fucking Rocket" ("Verdammt große Rakete"). Die Arbeiten werden laut Musk in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beginnen. Sie soll 106 Meter hoch und mit neun Metern Durchmesser in der Lage sein, bis zu 120 Menschen zu transportieren. Damit die Kosten nicht exorbitant hoch werden, sei es wichtig, dass die BFR recycelbar ist. "Es ist Wahnsinn, dass wir Raketen benutzen und sie dann auf der Erde zerschellen lassen", so Musk. Tatsächlich ist es SpaceX des Öfteren gelungen, eine Rakete nach dem Start wieder sicher zu landen.

Mars City Opposite of Earth. Dawn and dusk sky are blue on Mars and day sky is red. Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 28. Sep 2017 um 20:03 Uhr





Musks Mars-Pläne sind übrigens nicht neu. Bereits Ende des letzten Jahres sprach der US-Amerikaner über eine Besiedlung. In seinem neuesten Vortrag konkretisierte er nur noch einmal die Pläne.

In einer Stunde um die Welt

Doch Musk sprach gegen Ende auch noch von einem neuem Traum: "Wenn wir ein Schiff bauen, das zum Mars fliegen kann, können wir es dann nicht auch dafür benutzen, um auf der Erde von einem Ort zum anderen zu reisen?", sagte der SpaceX-Gründer. Was er damit meint, sind Fernflugreisen auf der Erde.

Die BFR soll nämlich für Fernflugreisen eingesetzt werden. So könnten Passagiere beispielsweise von New York City nach Shanghai über die "Abkürzung Weltraum" bei 27.000 km/h binnen 39 Minuten reisen, wie eine entsprechende Animation bei Instagram zeigt.

Fly to most places on Earth in under 30 mins and anywhere in under 60. Cost per seat should be about the same as full fare economy in an aircraft. Forgot to mention that. Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 28. Sep 2017 um 23:19 Uhr





Auch das ist zwar "nur" eine Vision - aber Musk hat mit seinen Projekten in der Vergangenheit schon gezeigt, dass man mit Visionen nicht zwangsläufig zum Arzt gehen, sondern nur hart genug dafür arbeiten muss.