Australierin lebt seit 2013 ohne Plastik - diese Tricks helfen ihr dabei

Wir sind umgeben von Plastik. Ich heiße Erin Rhoads. Ich lebe seit Juli 2013 ohne Plastik. Plastik ist in praktisch allem, nicht nur in der Verpackung, nicht nur in der Verpackung, sondern auch in den Produkten selbst. Man kann eine ganze Menge Dinge tun, um Plastik im eigenen Leben zu reduzieren. Ich nehme meine eigenen Wasserflaschen mit, um keine Plastikflaschen zu benutzen. Ich habe dieses Umschlagtuch für Besteck. Ich bringe meine eigenen, wiederverwendbaren Tüten für Obst und Gemüse mit. Ich kaufe auf dem Markt ein. Ich kann meine Flasche jedes mal auffüllen, und ich kann fertige Putzmittel kaufen. Man kann auch seine eigenen Putzmittel machen. Zum Beispiel mit Essig und Zitrone. Ich hatte gar nicht erwartet, dass das so viele Vorteile bringt. Ich hätte nicht gedacht dass ich deswegen so viel gesünder essen würde. Es ist wirklich gut zu wissen, wo mein Essen her kommt, und denjenigen, der es anbaut, zu kennen. Auf meinem Blog versuche ich, das Bewusstsein hierfür zu erhöhen. Ich glaube einfach, dass die nächste Generation nicht unseren Müll aufsammeln sollte. Wir sollten im hier und jetzt die Verantwortung dafür tragen.