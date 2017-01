Das Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht kein gutes: Die Liste toter Musiker ist lang, die Briten beschlossen den Brexit, die Amerikaner wählten Donald Trump zu ihrem künftigen Präsidenten, was vor allem Europa Sorgen macht, und etliche Länder wurden von Terroranschlägen erschüttert.



Auch in privater Hinsicht scheint das Jahr für viele Menschen kein glückliches gewesen zu sein. Fast jeder Zweite äußert sich in einer aktuellen Ipsos-Umfrage in diesem Sinn. Befragt wurden mehr als 18.000 Menschen aus 25 Ländern. Immerhin ist der Blick von zwei Drittel der Befragten auf die Zukunft optimistisch.



Durchschnittlich 78 Prozent glauben, dass 2017 besser wird. Am positivsten gestimmt sind die Peruaner, von denen fast jeder (96 Prozent) glaubt, dass das neue Jahr Gutes für ihn bereithält. Am wenigsten Hoffnung haben die Franzosen: Nur 52 Prozent glauben an Besserung, wie die Grafik von Statista zeigt.