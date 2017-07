In einer filmreifen Aktion haben mutige Passanten einem Autofahrer wahrscheinlich das Leben gerettet. Auf einer englischen Autobahn bricht ein Fahrer am Steuer seines Wagens bewusstlos zusammen. Einem LKW-Fahrer gelingt es das führerlose Auto abzudrängen. Er klemmt es zwischen seinem langen Anhänger und der Leitplanke ein und bringt es so zum Stehen. Ein Rettungssanitäter außer Dienst ist zufällig anwesend und eilt herbei. Nach dem Einschlagen der Seitenscheibe kann er dem Mann Erste Hilfe leisten. Die mutige Aktion hat für Begeisterung und Anerkennung gesorgt. Für seine Tat erhielt der LKW-Fahrer bereits eine Auszeichnung.