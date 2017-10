Die Bielefelder Dönerbude "Krispy Kebab" wollte eigentlich eine Werbe-Schnitzeljagd veranstalten. Der Finder des Gutschein-Schatzes sollte ein Jahr lang kostenlos essen dürfen. Dann hat sich der Betreiber entschieden, den Gewinn an einen Obdachlosen zu spenden. ,,Wir haben Andreas die Karte geschenkt, weil eine warme Mahlzeit am Tag für ihn nicht selbstverständlich ist und weil er ein unglaublich lieber Mensch ist" In den sozialen Netzwerken wird die Aktion gefeiert