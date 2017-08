Am 11. März 2016 erhielt er von Guinness World Records die Urkunde als ältester Mann der Welt. Damals war Israel Kristal 112 Jahre alt. Am 11. August 2017 starb Kristal nach lokalen Medienberichten im Alter von 113 Jahren im israelischen Haifa. Der aus Polen stammende Kristal hatte den Holocaust im Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Dort starben seine Frau, zwei Kinder und weitere Familienmitglieder. Am 15. September wäre Kristal 114 Jahre alt geworden.