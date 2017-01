Kifferprotest zur Amtseinführung Trumps geplant

Elizabeth Croydon trifft Demo-Vorbereitungen der besonderen Art: Für eine Protestaktion zur Amtseinführung von Donald Trump rollt die Kabarettistin Joints im Akkord. Während der Antrittsrede des 45. US-Präsidenten am Freitag sollen die Tüten in Rauch aufgehen - als Kiffer-Demonstration für die bundesweite Legalisierung von Cannabis in den USA. Hinter der Aktion steht eine Gruppe, die sich "Washingstonians" nennt. "Am 20. Januar werde ich zwischen 8.00 und 10.00 Uhr morgens zusammen mit anderen Washingstonians für das Recht auf Legalisierung eintreten. Und dazu verteilen wir 4.200 Gratis-Joints." Sobald Trump am Freitag eine Redezeit von 4 Minuten 20 erreicht hat, wollen die Demonstranten ihre Joints anzünden - falls der US-Milliardär bis dahin nicht überraschend zum Unterstützer einer vollständigen Legalisierung in allen 50 Bundesstaaten geworden ist - heißt es auf der Webseite der Organisatoren. "Wir machen das, um klar zu stellen, dass wir bei der Legalisierung einer Industrie, die vielen Leuten, Jobs, Geld und Gesundheit bieten kann, keine Rolle rückwärts wollen" In der US-Hauptstadt Washington dürfen Erwachsene über 21 Jahre kleine Mengen Marihuana besitzen, das Gras kann zu Hause angebaut und geraucht werden - der Konsum in der Öffentlichkeit ist aber weiterhin verboten. Den Protest-Kiffern könnte im schlimmsten Fall eine Geldstrafe von 500 Dollar oder 60 Tage Haft drohen.