In Kolumbien haben erstmals drei Männer legalen Status für ihre Beziehung erhalten. Victor Hugo Prada, Manuel Jose Burmedez und John Alejandro Rodriguez haben sich als Familie registrieren lassen - mit entsprechenden Rechten, wie etwa Erbschaftsregelungen. "Ich denke nicht, dass wir hier eine Revolution gestartet haben. Das ist einfach unser Lifestyle und wie wir leben. Ich glaube aber, dass auch andere Formen von Beziehungen erlaubt werden sollten." Die drei hätten die entsprechenden Papiere in Medellin unterzeichnet, berichteten lokale Medien. Ehen zwischen drei Personen sind Teil der kolumbianischen Tradition. Es ist aber das erste Mal, dass eine Beziehung zwischen drei Männern legal anerkannt wurde. Seit 2016 sind gleichgeschlechtliche Ehen in Kolumbien legal.