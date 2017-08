Schuldirektorin verbietet Leggings ab Size Zero

In den USA hat eine Schuldirektorin aus South Carolina mit ihrem Leggings-Vebot-Kommentar für Aufsehen gesorgt. In einem Mitschnitt einer regelmäßigen Versammlung stellte sie ihren Schülern die neuen Kleiderregeln vor - keine Leggings mehr über Size Zero. Durch das Tragen von Leggings sehe man dick aus, auch wenn man nicht dick ist, so Heather Taylor Direktorin der Stratford High School, laut dem Sender WCBD Channel 2.

Leggings-Vebot sorgt für Empörung

Eltern und Schüler warfen der Direktorin Body-Shaming vor und verbreiteten die Nachricht über soziale Medien. Im Interview mit WCBD sagte eine Schülerin: "Es war verletzend, ich fühle mich, als würde meine Kleidung für manche Menschen eklig wirken." Die Direktorin will sich nun für ihren unpassenden Kommentar bei Schülern und Eltern entschuldigen, wie die Zeitschrift "People" berichtet.



Der Begriff Size Zero wurde durch Models und Prominente bekannt, die sich in die Mini-Konfektionsgröße hungern. Strenggenommen ist die amerikanische Size Zero mit einer deutschen 32 vergleichbar. Experten warnen immer wieder von den gesundheitlichen Schäden dieses Trends.