Diese Ziege in Louisville, im US-Bundesstaat Colorado, hat echte Dickköpfigkeit bewiesen. Eine Überwachungskamera nahm auf, wie das Tier mehrfach kräftig mit seinem Kopf gegen die Glastür eines Geschäftes stößt. Und zwar so lange, bis die Tür zerbricht. Die Angestellten des Geschäfts riefen die Polizei, weil sie einen Einbruch vermuteten. Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera sorgten dann für Aufklärung. Was die Ziege geritten hat, ist rätselhaft. Möglicherweise, so die Meinung einer Spezialistin, hat es ihr einfach Spaß gemacht.