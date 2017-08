Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Verdächtigen

In Barcelona haben am Sonntag Hunderte Menschen in einem Gottesdienst der Opfer des Anschlags vom Donnerstag gedacht. An der Messe in der Kathedrale Sagrada Familia nahmen auch König Felipe und Ministerpräsident Mariano Rajoy. Auch am Anschlagsort Las Ramblas trauerten die Menschen: "Es schmerzt sehr. Ich möchte weinen, was passiert ist, ist unglaublich. Viel, viel Schmerz. Gestern habe ich den ganzen Tag vor dem Fernseher verbracht, da konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Aber wir müssen kämpfen und weitermachen. Darum geht es jetzt." "Ich werde wieder hierherkommen. Aber immer im Kopf, was hier passiert ist und die Mensch, die hier getötet wurden, die Familien. Das ist alles sehr traurig." Unterdessen fahndet die Polizei weiter mit Hochdruck nach einem Verdächtigen. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag, dabei handele es sich um den in Marokko gebürtigen 22-jährigen Younes Abouyaaqoub. Bisher haben die Ermittler vier Menschen im Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommen - zwei weitere Verdächtige sind nach Berichten spanischer Medien bei einer Explosion im Ort Alcanar getötet worden. Dort wurde ein Haus durch eine Gasexplosion Mittwochnacht zerstört.