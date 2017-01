Um sexuelle Übergriffe wie im vergangenen Jahr zu verhindern, hat die Polizei in Köln am Hauptbahnhof Hunderte Männer kontrolliert, die nordafrikanisch aussahen. Einerseits verständlich, stammten doch die meisten wegen sexueller Übergriffe Verdächtigen wohl aus Algerien, Marokko und Tunesien. Andererseits finden andere das rasistisch, dass Menschen nur ihrer Herkunft wegen als verdächtig gelten. Dass die Polizei auch noch twitterte, man kontrolliere am Hauptbahnhof mehrere Hundert "Nafris" hat dann endgültig eine Rassismus-Debatte auf Twitter entfacht. Während linke Politiker und andere Twitter-User den Tweet als rassistisch empfinden, verteidigen konservativere Menschen sowohl das Vorgehen der Polizei Köln als auch den Begriff "Nafris". Die besten Tweets von beiden Seiten im Video.