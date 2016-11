Die News des Tages im Überblick.

+++ 9.00 Uhr: Vermisster Einjähriger in Bad Salzungen: Polizei vermutet Tötungsdelikt ++++

Im Fall eines vermissten Einjährigen im thüringischen Bad Salzungen vermutet die Polizei, dass der Junge umgebracht wurde. Die Mutter des Kindes wurde vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei in Suhl mit. Polizei und Feuerwehr hatten das Kind seit Montagnachmittag gesucht. Eine Bekannte der Mutter hatte die Polizei informiert, weil die Frau völlig verstört gewesen sei. Danach startete die Suchaktion, an der zahlreiche Polizisten beteiligt waren, darunter auch Taucher und Boote.

+++ 8.44 Uhr: Polizei sucht mit neuem Bild nach vermisster Joggerin +++

Die Polizei in Freiburg hat nach wie vor keine Spur von einer vermissten Joggerin aus Endingen in Baden-Württemberg. Carolin Gruber hatte sich am Sonntagnachmittag um kurz nach 14 Uhr zum Joggen verabschiedet, wollte nach einer Stunde zurück sein. Als sie am Abend immer noch nicht zurück war, meldete ihre Familie sie als vermisst. Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Suchaktion mit Rettungskräften, Suchhunden und Polizeihubschrauber ein, die bislang erfolglos blieb.

Die Polizei hat nun ein neues Bild von Carolin veröffentlicht, auf dem sie die Laufkleidung trägt, die sie zuletzt anhatte. Konkrete Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau gebe es bislang nicht, heißt es.



+++ 7.59 Uhr: Häftling in Detmolder JVA nimmt sich das Leben +++

Er strangulierte sich in der Nacht zu Sonntag mit einem Gürtel: Ein Häftling der JVA Detmold hat Suizid begangen. Das berichtet der "WDR". Demnach war der Mann 2012 wegen Totschlags zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. In nächster Zeit sollte seine Verlegung in den offenen Vollzug geprüft werden. Erst am Samstag hatte sich in der JVA in Dortmund ein Häftling das Leben genommen.

+++ 6.47 Uhr: Ermittler durchsuchen Büros von Elektrohersteller Samsung +++

Südkoreas Staatsanwaltschaft hat bei Ermittlungen in einem Korruptionsskandal um eine Vertraute von Präsidentin Park Geun Hye auch den Technologie-Riesen Samsung ins Visier genommen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag mehrere Büros des Unternehmens in Seoul, wie südkoreanische Sender berichteten. Der weltgrößte Hersteller von Smartphones, Fernsehern und Speicherchips stehe im Verdacht, unter der Hand die Sportaktivitäten einer Tochter von Parks langjähriger Freundin Choi Soon Sil finanziell unterstützt zu haben.





+++ 6.43 Uhr: Schlüpfer von Eva Braun für 2900 Pfund versteigert +++

Eine Unterhose, die einst der Frau von Adolf Hitler gehört haben soll, ist in Großbritannien für fast 3000 Pfund versteigert worden. Der zartlilafarbene, spitzenbesetzte und mit den Initialen Brauns bestickte Schlüpfer gehörte zu einer Sammlung von Artikeln der Geliebten Hitlers, die das Philip Serrell Auktionshaus in Malvern versteigerte, wie die BBC berichtete. Erwartet worden war ein Erlös von 400 Pfund, erzielt wurden 2900 Pfund (rund 3250 Euro). Darüber hinaus kamen ein goldener Ring, eine verspiegelte Schachtel und ein Behälter mit einem roten Lippenstift Brauns unter den Hammer. Der Goldring erzielte 1250 Pfund, der Lippenstift 360 Pfund. Käufer war ein Privatsammler.

+++ 6.38 Uhr: Straße in Japan stürzt ein - Krater wird immer größer +++

Im Süden Japans ist eine viel befahrene Straße zum Teil eingestürzt. Dabei entstand ein großer Krater in der Straße nahe des Bahnhofs der Stadt Fukuoka. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Der Vorfall verursachte allerdings einen Stromausfall und unterbrach den Verkehr in der Gegend, wie der Sender NHK berichtete. Das Loch entstand demnach am frühen Morgen (Ortszeit) aus zunächst unbekannter Ursache und weitete sich immer weiter aus. Nach Angaben der Verkehrsbehörden der Stadt fanden unter der Straße Bauarbeiten an einer U-Bahnlinie statt. Medienberichten zufolge war der Krater mindestens 30 Meter lang, 27 Meter breit und 15 Meter tief. Die Gegend wurde evakuiert.

Gigantic sinkhole opened in Japan, swallowing huge sections of road including traffic lights. https://t.co/TJz00k0P2P — CNN Breaking News (@cnnbrk) 8. November 2016

+++ 6.35 Uhr: Einjähriger aus Bad Salzungen vermisst +++

Im thüringischen Bad Salzungen wird ein einjähriger Junge vermisst. Polizei und Feuerwehr suchten am Montag in und an der Werra nach dem Kind, wie die Landespolizeiinspektion Suhl mitteilte. Am Nachmittag habe eine Bekannte für die "völlig verstörte" Mutter des Jungen einen Notarzt gerufen und die Polizei informiert. Wegen der Witterung und schlechter Sichtverhältnisse sei die Suche in der Nacht nach mehr als acht Stunden vorerst unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Dienstag soll die Suche bei Tageslicht weitergehen.

"Gleichzeitig laufen Maßnahmen zur Aufklärung der Umstände des Vermisstenfalls", hieß es. Die Mutter des Jungen habe dazu noch keine genauen Angaben machen können. An der Suchaktion sind zahlreiche Polizisten beteiligt - darunter auch Beamte der Tauchergruppe mit mehreren Booten - sowie etwa 50 Feuerwehrleute. Der MDR hatte zuerst von dem Vermisstenfall berichtet.

+++ 6.39 Uhr: Wahltag in USA eröffnet - erste Abstimmungen +++



Mit Abstimmungen in einigen Örtchen im Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (Ortszeit) der Wahltag in den USA begonnen. Das erste Ergebnis wird aus Dixville Notch erwartet, das schon seit 1960 stets zu Beginn der "Geisterstunde" votiert. Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, so dass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wird.



Vor vier Jahren gab es ein Patt zwischen dem Demokraten Barack Obama und dem Republikaner Mitt Romney. Während das - einzige - Wahllokal in Dixville Notch öffnete, ist der Wahlkampf andernorts noch im Gange: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gibt in Raleigh (North Carolina) eine Mitternachtskundgebung.