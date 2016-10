Die wichtigsten News des Tages im Überblick.

+++ 7.02 Uhr: Frau überschüttet Ehemann mit Säure +++

Eine Frau hat bei Winnenden in Baden-Württemberg ihren Ehemann mit Säure übergossen. Wie die "Waiblinger Kreiszeitung" unter Berufung auf die Polizei berichtet, ging dem Vorfall ein häuslicher Streit voraus. Der verletzte Mann konnte die Polizei informieren. Bevor die Beamten eintrafen, sei die Frau jedoch in einem Auto geflüchtet. Am Ortseingang konnten sie schließlich festgenommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

+++ 6.14 Uhr: Flugzeug von Trumps Vize-Kandidat rutscht nach Aufsetzen von der Landebahn +++

Donald Trumps Kandidat für die Vizepräsidentschaft ist im US-Wahlkampf aus der Spur geraten: Die Boeing 737 des republikanischen Vizekandidaten Mike Pence kam am Donnerstag beim Aufsetzen auf der verregneten Landebahn des New Yorker Flughafens La Guardia ins Rutschen und beendete die Reise auf einer Wiese. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

+++ 5.22 Uhr: Deutschland steht kurz vor Vereinbarung über Cyber-Spionage mit China +++

Deutschland und China stehen kurz vor einer konkreten Vereinbarung über den Kampf gegen Cyber-Spionage gegen Unternehmen. Eine Konsultationsmechanismus, der Verdachtsfälle verfolgen wird, soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beim Besuch des Chefs der Parteikommission für Politik und Recht, Meng Jianzhu, nächste Woche in Berlin vereinbart werden. "Er will über Maßnahmen gegen Cyber-Angriffe verhandeln und auch schon einen Mechanismus einrichten", verlautete aus der deutschen Botschaft in Peking. Ein gegenseitiger Verzicht auf Cyber-Spionage war beim China-Besuch von Kanzlerin Angela Merkel im Juni vereinbart worden.

+++ 3.38 Uhr: Riesige Meeresschutzzone in der Antarktis beschlossen +++

In der Antarktis entsteht eine riesige neue Meeresschutzzone. Darauf einigten sich am Freitag in Hobart in Australien 24 Staaten und die Europäische Union. Das Gebiet im Rossmeer ist mit 1,55 Millionen Quadratkilometern gut vier mal so groß wie Deutschland. Der Durchbruch kam gegen den anfänglichen Widerstand von Russland beim Treffen der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis (CCAMLR) in Hobart auf Tasmanien. Ein Verbund von Umweltschutzorganisationen, die Antarctic Ocean Alliance, lobte die Entscheidung als bahnbrechend. Es sei die erste Schutzzone dieser Art in internationalen Gewässern.

+++ 3.06 Uhr: Freispruch für Naturpark-Besetzer in Oregon +++

Im US-Bundesstaat Oregon sind sechs Männer und eine Frau, die im Januar ein Naturschutzgebiet besetzt hatten, freigesprochen worden. Die zwölf Geschworenen fällten das Urteil am Donnerstag nach einem mehrwöchigen Prozess, wie US-Medien berichteten. Der Gruppe um den selbst ernannten Anführer Ammon Bundy wurde unter anderem Waffenbesitz und Verschwörung vorgeworfen. Die Angeklagten waren Teil einer Gruppe, die sich Anfang Januar bewaffnet Zugriff zu einem Gebäudekomplex in dem Naturpark Malheur National Wildlife Refuge verschafft hatte. Mit der fast sechswöchigen Besetzung protestierten sie gegen eine angebliche Landnahme der US-Regierung. Das Areal und die Häuser gehören dem Staat. Bei einem Polizeieinsatz wurde der Sprecher der Gruppe erschossen.

+++ 3.04 Uhr: Pflegebedürftige kommen automatisch in neues Bewertungssystem +++

Die 2,8 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zum 1. Januar automatisch in das neue Bewertungssystem nach Pflegegraden übernommen. Man müsse nicht selbst aktiv werden und etwa einen Neuantrag stellen, erläuterte der Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS), Peter Pick, der Deutschen Presse-Agentur. Grundsätzlich werde kein Pflegebedürftiger, der schon nach dem bisherigen System Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalte, nach der Umstellung im neuen Jahr von Pflegestufen auf Pflegegrade schlechter gestellt.

+++ 2.18 Uhr: Rechtsexperten sagen, Bundesrat muss Ceta zustimmen +++

Nach Auffassung von Rechtsexperten muss dem Ceta-Abkommen neben dem Bundestag auch der Bundesrat zustimmen, damit es in Deutschland ratifiziert werden kann. Die Zustimmung der Bundesländer zum umstrittenen Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada sei "zwingend nötig", sagte der Rechtswissenschaftler Ulrich Karpen von der Universität Hamburg. Schließlich müssten die Länder die ausgehandelten Gesetze in eigener Regie selbst umsetzen, etwa Bestimmungen für die Landwirtschaft oder den Verbraucherschutz. "Nach Artikel 77 und 84 des Grundgesetzes liegt deshalb ein Zustimmungsgrund vor", so Karpen. Sein Kollege Ulrich Haltern von der Universität Freiburg äußerte sich ähnlich.

+++ 1.16: De Maizière fordert "null Toleranz" gegenüber Horrorclowns +++

In der Debatte um die Umtriebe so genannter "Horror-Clowns" hat sich nun auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zu Wort gemeldet. Die Behörden müssten "solche Entwicklungen möglichst früh bekämpfen und den Tätern hart und mit null Toleranz entgegentreten", sagte de Maizière der in Chemnitz erscheinenden "Freien Presse". Andernfalls fühlten sich Nachahmer möglicherweise ermutigt, gab er zu bedenken. "Wenn Menschen massiv mit Gewalt bedroht werden, kann das strafbar sein", warnte de Maizière. "Das hat nichts mehr mit harmlosen Halloween-Bräuchen zu tun." Angesichts der bundesweit wachsenden Zahl von Zwischenfällen forderte der Innenminister die Betroffenen auf, Strafanzeige zu stellen.

+++ 0.44 Uhr: Vereinte Nationen wollen Verhandlungen über Atomwaffen-Verbot +++

Die Vereinten Nationen haben sich für die Aufnahme von Verhandlungen über ein Verbot aller Atomwaffen ausgesprochen. Per Resolution stimmte ein Unterkomitee der UN-Vollversammlung dafür, im kommenden März und Juni zwei Konferenzen zum Beginn solcher Verhandlungen einzuberufen. 123 Mitgliedsstaaten votierten dafür, 38 dagegen und 16 enthielten sich. Österreich, Brasilien, Irland, Mexiko, Nigeria und Südafrika hatten die Resolution zu den Verhandlungen eingebracht. Mehrere Staaten, die Atomwaffen besitzen, hatten sich im Vorfeld deutlich gegen das Dokument gestellt, vor allem die USA. Die UN-Vollversammlung muss der Resolution noch zustimmen.