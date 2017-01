Bauernpräsident: Schweine sollen weiter ohne Betäubung kastriert werden

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 12.53 Uhr: Gleiche Uhrzeit, gleiche Stelle: Temposünder 27 Mal geblitzt +++

Ein Autofahrer ist 27 Mal geblitzt worden - immer von derselben Radarfalle in Leverkusen und zur gleichen Uhrzeit um 21.30 Uhr. Jedes Mal war der Mann mit abmontiertem Nummernschild und heruntergeklappter Sonnenblende unterwegs. Trotzdem hat die Polizei den 34-Jährigen in der vergangenen Woche geschnappt - die gleichbleibende Tatzeit hatte es den Ermittlern einfach gemacht. Einer Sachbearbeiterin der Bußgeldstelle sei aufgefallen, dass der Wagen ohne Nummernschilder mehrmals um 21.30 Uhr auf der Leverkusener Rhein-Brücke geblitzt wurde, sagte ein Sprecher der Stadt Köln. Zunächst waren 12 Geschwindigkeitsverstöße aufgefallen. Daraufhin hatte sich vor einer Woche eine Polizeistreife dort postiert und den Autofahrer prompt erwischt. Inzwischen habe die Sachbearbeiterin dem Mann 15 weitere Fotos aus der Radarfalle zuordnen können.



Neben einem möglichen Fahrverbot droht dem Mann nun eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Weshalb er immer wieder in die gleiche Radarfalle fuhr, blieb auch für die Beamten ein Rätsel.

+++ 12.51 Uhr: Französischer Ex-Premier Valls bei Wahlkampfauftritt geohrfeigt +++

Der französische Präsidentschaftsanwärter und Ex-Premier Manuel Valls ist bei einem Wahlkampfauftritt geohrfeigt worden. Ein junger Mann schlug dem Sozialisten bei einem Besuch in der bretonischen Gemeinde Lamballe ins Gesicht. Valls wurde aber nur leicht getroffen. Der Angreifer, der rechtsextremen Nationalisten in der Bretagne nahestehen soll, wurde sofort von einem Sicherheitsmann überwältigt. Es ist nicht das erste Mal, dass Valls während des Wahlkampfes angegangen wird: Im Dezember wurde der Sozialist bei einem Besuch in Straßburg mit Mehl beworfen.

+++ 12.33 Uhr: Kein Schmerzensgeld für Lebenserhaltung von todkrankem Vater +++

Für die lange künstliche Ernährung seines unheilbar kranken und dementen Vaters bekommt ein Sohn vom Arzt nachträglich keinen Schadenersatz. Das Landgericht München I wies die Klage des Mannes ab. Der Sohn hatte Schmerzensgeld und Behandlungskosten in Höhe von 150 000 Euro geltend gemacht: Die künstliche Ernährung habe das schwere Leiden nur verlängert.



Der Vater war von 2006 an über eine Magensonde ernährt worden.

Spätestens ein Jahr vor seinem Tod im Jahr 2011 sei das nicht mehr fachärztlich angemessen gewesen, argumentierte der Sohn. Das Gericht hatte aber bereits in der mündlichen Verhandlung das Versäumnis des Arztes lediglich darin gesehen, dass er nicht den Sohn und vor allem den Betreuer zum Beratungsgespräch über das weitere Vorgehen bei dem Patienten gebeten hatte.

+++ 12.32 Uhr: Rentner tot in Tiefkühltruhe entdeckt - Tatverdächtiger gefasst +++

In einer Tiefkühltruhe haben Polizisten in Berlin die Leiche eines getöteten 90-Jährigen gefunden. Der Mann war laut Polizei wohl schon etwa zehn Jahre tot. Nach der Entdeckung am 9.

Januar in der Wohnung des Opfers im Stadtteil Prenzlauer Berg führten Ermittlungen auf die Spur eines 55-Jährigen, gegen den ein Richter am Mittwoch Haftbefehl erließ. Wie die Polizei mitteilte, wird der Mann des Raubmordes verdächtigt. Die Leiche soll nach einem Online-Bericht der Zeitungen "Bild" und "B.Z." zerstückelt gewesen sein. Dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

+++ 12.13 Uhr: Bauernpräsident: Schweine sollen weiter ohne Betäubung kastriert werden +++

Die deutschen Landwirte halten vorerst an der Praxis fest, männliche Schweine ohne Betäubung zu kastrieren. Für eine Abkehr von diesem Eingriff müssten erst "praktikable Lösungen" gefunden werden, sagte der Deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied der "Heilbronner Stimme". "Neue Methoden werden mehr Aufwand und höhere Kosten verursachen, die kleinere Betriebe unter Umständen überfordern könnten."

Nach Angaben des Tierschutzbundes werden in Deutschland jährlich mehr als 20 Millionen männliche Ferkel ohne Betäubung kastriert, um das Entstehen des typischen Ebergeruchs zu verhindern. Das deutsche Tierschutzgesetz erlaubt diese Praxis noch bis 2019. Tierschutzverbände fordern, schon früher auf diesen schmerzhaften Eingriff zu verzichten.

+++ 10.53 Uhr: Minus 17 Grad im Sauerland +++

Mit Temperaturen von teilweise zweistelligen Minusgraden hat Nordrhein-Westfalen eine klirrend-kalte Nacht erlebt.

Den niedrigsten Wert für den Mittwochmorgen meldete der Deutsche Wetterdienst mit minus 17 Grad aus Eslohe im Sauerland. Auf dem Kahlen Asten wurden minus 10 Grad gemessen. Etwas kälter war es in Köln mit minus 11 Grad. Auch in der Eifel wurden Temperaturen von unter 10 Grad minus gemessen.

+++ 10.45 Uhr: Wieder schweres Erdbeben in Mittelitalien +++

Ein Erdbeben hat am Mittwoch erneut Mittelitalien erschüttert. Nach Angaben mehrerer Institute hatte das Beben eine Stärke von 5,4, sein Epizentrum lag in derselben Region, die bereits im vergangenen Jahr von mehreren tödlichen Beben erschüttert worden war. Die Erschütterungen waren demnach in den Abruzzen sowie in den Regionen Marken und Latium mit der Hauptstadt Rom zu spüren.

+++ 10.22 Uhr: Medienbericht: Regensburger Oberbürgermeister Wolbergs verhaftet +++

In der mutmaßlichen Affäre um Spenden von Bauunternehmern an seinen SPD-Ortsverein ist der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs nach Medieninformationen verhaftet worden. Die "Mittelbayerische Zeitung" berichtete am Mittwoch, neben Wolbergs seien auch ein Immobilienunternehmer und der technische Leiter der städtischen Wohnungsgesellschaft in Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigte diese Informationen zunächst nicht, kündigte aber eine Pressemitteilung an.

Die Anklagebehörde ermittelt seit Monaten wegen Vorteilsnahme. Sie will klären, ob Wolbergs Geld dafür bekommen hat, bestimmte Betriebe als Gegenleistung für deren Zahlungen bei städtischen Bauprojekten zu bevorzugen. Drei Immobilienunternehmen hatten der örtlichen SPD seit 2013 zusammen mehr als eine halbe Million Euro gespendet.

+++ 10.10 Uhr: Özdemir und Göring-Eckardt führen Grüne in die Bundestagswahl +++

Die Grünen ziehen mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt als Spitzenkandidaten in den Bundestags-Wahlkampf. Das entschieden die Parteimitglieder in einer Urwahl, deren Ergebnis die Partei am Mittwoch in Berlin bekanntgab.

+++ 7.35 Uhr: Polizei geht mit Razzia gegen Diebesbande in Dresden vor +++

In einem Großeinsatz ist die Bundespolizei am Mittwoch im Großraum Dresden gegen eine mutmaßliche internationale Diebesbande vorgegangen. Mehr als 30 Objekte wurden durchsucht. Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wurde dabei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt. Insgesamt seien gut 600 Beamte an dem Einsatz beteiligt, sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna, Martin Ebermann.

Bei den Beschuldigten handele es sich vorwiegend um Osteuropäer, aber auch Asiaten und Deutsche seien unter den mutmaßlichen Tätern. "Es ist eine bunte internationale Mischung." Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Beschuldigten banden- und gewerbsmäßigen Diebstahl und Hehlerei vor. Details zum Diebesgut wurden nicht mitgeteilt. Zehn Haftbefehle liegen vor, mindestens einer wurde vollgestreckt.

+++ 7.16 Uhr: US-Unternehmen warnen Trump vor Handelskrieg mit Peking +++

US-Unternehmen in China haben Donald Trump vor einem Handelskrieg mit Peking gewarnt, falls der designierte US-Präsident seine angedrohten Sanktionen tatsächlich umsetzen sollte. Die chinesische Regierung bereite Schritte vor, "um Vergeltung zu üben", sagte Lester Ross von der amerikanischen Handelskammer in Peking anlässlich der Präsentation einer Studie zur Stimmung von US-Unternehmen in China. Peking stünde "nicht ohne Arsenal" da, um auf Aktionen der USA zu reagieren. Trump, der am Freitag als US-Präsident vereidigt wird, hatte China im Wahlkampf und auch danach als "Währungsmanipulator" bezeichnet und einen hohen Strafzoll auf Einfuhren aus China angekündigt.

+++ 6.41 Uhr: Junge Männer nach tödlicher Prügelattacke auf 17-jährigen Niklas vor Gericht +++

Sechs Tage kämpfte der 17-jährige Niklas im Krankenhaus um sein Leben - doch am Ende erlag der Schüler den schweren Verletzungen, die er bei einer Prügelattacke am 7. Mai 2016 im Bonner Stadtteil Bad Godesberg erlitten hatte. Wegen des brutalen Angriffs müssen sich ab Freitag zwei junge Männer vor dem Bonner Landgericht verantworten. Dem zur Tatzeit 20-jährigen Hauptangeklagten Walid S. wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, seinem damals 21 Jahre alten Mitangeklagten Roman W. vorsätzliche Körperverletzung. Niklas' Tod löste bundesweit Entsetzen und Fassungslosigkeit aus. Die Gewalttat von Bad Godesberg war Mitauslöser einer Debatte über eine angeblich zunehmende Verrohung gerade junger Menschen. Im Strafprozess vor dem Landgericht wird diese gesellschaftliche Diskussion keine Rolle spielen - denn die Strafkammer hat lediglich zu klären, ob die mutmaßlichen Täter schuldig im Sinne der Anklage sind.

+++ 5.17 Uhr: Kerber müht sich gegen Witthöft in dritte Rund der Australian Open +++

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist nach einem mühsamen Erfolg im deutschen Tennis-Duell mit Carina Witthöft in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die Weltranglisten-Erste gewann an ihrem 29. Geburtstag am Mittwoch in Melbourne 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 gegen die Hamburgerin und tat sich wie bei ihrem Erstrundensieg gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko sehr schwer. Gegen Witthöft war es der dritte Erfolg im dritten Vergleich. In der Runde der letzten 32 trifft Kerber am Freitag entweder auf die an Nummer 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu oder auf die Tschechin Kristyna Pliskova.

+++ 4.04 Uhr: Mit HIV angesteckt - Frau fordert 110.000 Euro Schmerzensgeld +++

Eine Frau fordert am Oberlandesgericht München 110.000 Euro Schmerzensgeld von dem Mann, der sie mit HIV angesteckt haben soll. Der Zivilprozess beginnt am Mittwoch. Das Landgericht hatte der Klägerin in vorheriger Instanz das Geld zugesprochen, der Mann wehrt sich gegen das Urteil. Das Gericht war davon überzeugt, dass die Frau sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" beim Sex mit dem Mann mit dem Virus angesteckt hat, das die Immunschwächekrankheit Aids auslösen kann. Vor Gericht soll am Mittwoch ein Sachverständiger zur Frage nach dem Ansteckungszeitpunkt gehört werden. Das Landgericht ging davon aus, der Mann habe zwar nicht sicher gewusst, dass er HIV positiv war, "aufgrund der Gesamtumstände sei ihm allerdings bekannt gewesen, dass für eine Infektion durchaus ein erhöhtes Risiko bestand".

+++ 1.38 Uhr: Gröhe: Cannabis auf Rezept verbessert Palliativversorgung +++

Von der Entscheidung des Bundestags zur Zulassung von Cannabis als Medizin auf Rezept erwartet Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) eine bessere Versorgung von schwerkranken Patienten. "Das ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Palliativversorgung", sagte der Minister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schwerkranken Menschen müssten bestmöglich versorgt werden. Dazu gehöre, dass die Kosten für Cannabis als Medizin von den Krankenkassen übernommen würden, wenn Schwerkranken nicht anders geholfen werden könne. Der Minister kündigte an, dass die Abgabe von Cannabis wissenschaftlich begleitet wird, damit "der medizinische Nutzen genau erfasst" werde. Über den Gesetzesentwurf der großen Koalition soll der Bundestag am Donnerstag entscheiden. Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Ausnahmegenehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu ersetzen. Künftig sollen die medizinischen Dienste der Krankenkassen die Prüfung übernehmen. Bislang können Patienten Cannabisblüten und -extrakte nur mit einer Ausnahmegenehmigung erhalten. Die geplante Änderung soll die Hürden für Cannabis als Medizin senken.

+++ 0.31 Uhr: Mutmaßliches Trump-Opfer verklagt künftigen US-Präsidenten wegen Verleumdung +++

Eine der Frauen, die Belästigungsvorwürfe gegen Donald Trump erhoben haben, hat den künftigen US-Präsidenten wegen Verleumdung verklagt. Zudem gehe Summer Zervos wegen Ausnutzung einer "emotionalen Notlage" gegen Trump vor, sagte ihre Anwältin, Gloria Allred, in Los Angeles, drei Tage vor der Amtseinführung des 45. US-Präsidenten. Summer Zervos sei Opfer "unerwünschter Annäherungen" Trumps geworden, sagte Allred bei der Pressekonferenz. Der Immobilienmilliardär habe später die Vorwürfe abgestritten und behauptet, er habe "Zervos niemals in sein Hotelzimmer eingeladen" und dass die "Vorfälle niemals stattgefunden" hätten. Trump habe seine Machtposition ausgenutzt, um "Zervos und andere Frauen zu verunglimpfen" und ihnen "vorsätzlich zu schaden".