Die News des Tages im Überblick.

+++ 9.45 Uhr: Umfrage: AfD in Sachsen bei 25 Prozent +++

Ein Viertel aller Wähler in Sachsen würde nach einer Befragung die AfD wählen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Während die AfD erneut zulegt, verlieren CDU und SPD vier Prozentpunkte beziehungsweise einen Prozentpunkt und kommen auf 34 (CDU) und 12 Prozent (SPD) der Stimmen. Damit hätte die schwarz-rote Koalition keine Regierungsmehrheit mehr. Jeder zweite Sachse ist der Umfrage zufolge unzufrieden mit der Landesregierung. Etwa ein Drittel der Befragten traut zudem keiner Partei zu, die wichtigsten Aufgaben im Land zu bewältigen.

+++ 9.17 Uhr: Frau hinter Auto hergeschleift: Junge saß mit im Wagen +++

Neue erschütternde Erkenntnisse zu dem Verbrechen in Hameln: Der gemeinsame kleine Sohn hat nach Angaben der Ermittler mit im Fahrzeug gesessen, als ein 38 Jahre alter Mann seine frühere Freundin mit einem Strick um den Hals hinter dem Auto hergezogen hat. Der Zweijährige befinde sich inzwischen in der Obhut des Jugendamtes, sagte Polizeisprecher Jens Petersen. Zunächst hatte dies die "Bild"-Zeitung berichtet. Die 28-Jährige, die am Sonntagabend rund 250 Meter weit durch die Stadt geschleift wurde, befinde sich weiterhin in Lebensgefahr. Der 38 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft.

+++ 8.45 Uhr: Fahrer nach Schulbusunfall in den USA festgenommen +++

Nach einem schweren Unfall mit einem Schulbus in den USA hat die Polizei den Fahrer verhaftet. Dem 24-Jährigen werden mehrere Tötungsdelikte sowie eine rücksichtslose Fahrweise und die Gefährdung von Menschenleben vorgeworfen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Im Laufe der Ermittlungen könnten in den kommenden Tagen noch weitere Anklagepunkte hinzukommen.

Bei dem Unfall im US-Bundesstaat Tennessee am Montagnachmittag waren sechs Grundschulkinder ums Leben gekommen. Fünf Kinder seien auf der Stelle tot gewesen, ein weiteres sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Mehr als 30 Kinder seien verletzt worden, berichteten die Medien.

Nach Angaben der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben. Der Bus hatte sich nahe der Stadt Chattanooga überschlagen und war gegen einen Baum geprallt.

+++ 8.29 Uhr: Handball-Bundestrainer Sigurdsson gibt Abschied bekannt +++

Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson verlässt den Deutschen Handball-Bund nach der WM 2017 in Frankreich. Das teilte der DHB in einer Pressemitteilung mit. "Das habe ich aus persönlichen Gründen so entschieden. Jetzt wissen alle Bescheid, und wir können uns mit aller Energie auf die kommende Weltmeisterschaft konzentrieren", sagte Sigurdsson, der sich in Gesprächen mit dem japanischen Handballverband befindet.

Der 43-Jährige soll die japanische Handball-Auswahl auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten. Sigurdsson betreute die DHB-Auswahl als Nachfolger des erfolglosen Martin Heuberger seit August 2014. Zuvor war er Vereinstrainer des Bundesligisten Füchse Berlin. Unter seiner Führung wurde das deutsche Team im vergangenen Jahr bei der EM in Polen Europameister und ließ in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille folgen.

+++ 7.41 Uhr: Trump kündigt Ausstieg der USA aus pazifischem Freihandelsabkommen an +++

Der designierte US-Präsident Donald Trump will bereits am ersten Tag seiner Amtszeit den Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP erklären. Dies kündigte Trump in einer Videobotschaft an, in der er sechs Sofortmaßnahmen für die Zeit nach seiner Vereidigung am 20. Januar nannte. Dazu zählen auch die Rücknahme von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und schärfere Kontrollen von Arbeits-Visa.

"Meine Agenda beruht auf einem einfachen Kernprinzip: Amerikas zuerst", sagte Trump. Das geplante Zwölf-Länder-Abkommen TPP sei eine "potenzielle Katastrophe für unser Land", sagte der Rechtspopulist. "Stattdessen werden wir gerechte, bilaterale Handelsverträge vereinbaren, die Arbeitsplätze und Industrien zurück nach Amerika bringen."

+++ 6.36 Uhr: Flugbegleiter von Eurowings streiken in Düsseldorf und Hamburg +++

Das Kabinenpersonal der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist an den Standorten Hamburg und Düsseldorf in einen ganztägigen Streik getreten. An den beiden Flughäfen seien die Beschäftigten zwischen 5.00 Uhr und 20.00 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit.

Passagiere müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Fluggesellschaft empfahl allen Reisenden, sich auf der Internetseite des Unternehmens zu informieren, ob ihr Flieger abhebt. Am Flughafen in Hamburg wurden am frühen Morgen bereits sieben startende und sieben landende Maschinen vom Flugplan gestrichen.

Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten seit geraumer Zeit ums Geld und weitere Verbesserungen für das Kabinenpersonal. Am Mittwoch könnte es für Flugreisende noch schlimmer kommen. Dann wollen die Piloten des Eurowings-Mutterkonzerns Lufthansa streiken, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ankündigte.

+++ 6.22 Uhr: Studie: Ärzte röntgen bei Rückenbeschwerden oft vorschnell +++

Rückenschmerzgeplagte Patienten werden einer neuen Studie zufolge zu häufig geröntgt oder in einen Tomographen geschoben. Von den jährlich etwa sechs Millionen Bildaufnahmen mittels Röntgengerät, Computer- oder Magnetresonanz-Tomograph seien viele vermeidbar, so das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. So wurde jeder fünfte Patient bereits im Quartal der Erstdiagnose durchleuchtet - dabei empfehlen die medizinischen Leitlinien dies frühestens, wenn herkömmliche Therapien wie Schmerzmittel oder Krankengymnastik keinen Erfolg hatten.

Entgegen der Erwartungen einer Mehrheit von Patienten können Ärzte trotz bildgebender Verfahren höchstens bei 15 Prozent der Fälle eine spezifische Ursache für den Rückenschmerz feststellen, so die Experten der Bertelsmann-Stiftung.

+++ 6.26 Uhr: Tsunami-Warnung nach Erdbeben in Japan aufgehoben +++

Eine Tsunami-Warnung nach einem schweren Erdbeben vor der Küste im Nordosten Japans ist wieder aufgehoben worden. Das gab die nationale Wetterbehörde bekannt. Zuvor waren in Folge des Bebens der Stärke 7,4 Flutwellen von stellenweise über einem Meter an der Küste im Norden des Landes beobachtet worden. Größere Schäden durch die Erschütterung vor der Küste Fukushimas hat es nach Medienberichten nicht gegeben. Die Region war am 11. März 2011 von einem Erdbeben und einem gewaltigen Tsunami schwer verwüstet worden. Damals waren rund 18 500 Menschen in den Tod gerissen worden. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es außerdem zu einem Gau.

+++ 6.29 Uhr: Mindestens sechs Kinder sterben bei Schulbusunfall in den USA +++

Bei einem schweren Unfall mit einem Schulbus sind am Montag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Tennessee mindestens sechs Kinder ums Leben gekommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft nach Berichten von US-Medien. Der Unfall geschah unweit von Chattanooga. Fünf Kinder seien auf der Stelle tot gewesen, ein weiteres Kind starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Das Alter der Opfer wurde zunächst nicht genannt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren nach Medienberichten rund 35 Schüler an Bord von Bus 366 der Woodmore Elementary School. 23 wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesundheitszustand von einigen Verletzten wurde als kritisch angegeben. Die Klinik rief über die Medien zu Blutspenden auf.

Es sah aus, als sei das Fahrzeug mit Wucht gegen einen Baum geprallt. "Geschwindigkeit könnte als Faktor zum dem Unfall beigetragen haben", sagte Chattanoogas Polizeichef Fred Fletcher zur möglichen Ursache des Unglücks. Die Ermittlungen dauerten an, der Fahrer werde befragt. Das Ganze sei "der schlimmste Alptraum" aller Verkehrssicherheits-Experten.

+++ 6.28 Uhr: Französin gibt sich als Opfer der Terroranschläge aus - ein Jahr Haft +++

Ein französisches Gericht hat eine Frau zu einer Haftstrafe verurteilt, weil sie sich fälschlicherweise als Opfer der Pariser Terroranschläge ausgegeben hatte. Ein Strafgericht in Versailles bei Paris kam am Montagabend zu dem Schluss, dass die 24-Jährige durch den Schwindel Entschädigungszahlungen erschleichen wollte. Dafür bekam sie eine Haftstrafe von einem Jahr. Zudem muss die Arbeitslose die symbolische Summe von einem Euro an einen Fonds für Terroropfer zahlen.

Die Frau hatte sich einen Monat nach den Terroranschlägen vom November 2015, bei denen 130 Menschen getötet wurden, mit einem bandagierten Arm auf einer Polizeiwache gemeldet und angegeben, sie sei bei dem Anschlag von Dschihadisten auf die Pariser Bar "Carillon" verletzt worden. Zudem habe sie ihre Kreditkarte und ihr Mobiltelefon verloren.

Die Polizisten schöpften Verdacht, weil die Frau von einer Explosion in der Bar sprach; die Täter hatten die Bar aber mit automatischen Feuerwaffen überfallen. Das von ihr vorgelegte Foto der Armverletzung war, wie sich herausstellte, aus dem Internet heruntergeladen. Das ärztliche Attest war gefälscht.