Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 9.13 Uhr: Mindestens 26 Tote bei Bootsunglück in Indien +++

Bei einem Bootsunglück in Indien sind am Wochenende mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte seien weiter im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen, teilte der Katastrophenschutz im östlichen Bundesstaat Bihar mit. Das überladene Holzboot war am Samstag nahe der Stadt Patna auf dem Ganges gekentert. Die Polizei geht von mindestens 40 Insassen aus. Die genaue Zahl blieb aber unklar, da es keine Passagierliste gibt. Die Bootsinsassen waren auf dem Rückweg vom hinduistischen Fest Makar Sankranti. Einigen von ihnen gelang es, ans Ufer zu schwimmen. Unter den Geretteten war auch ein 18 Monate altes Baby. Regierungschef Narendra Modi sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. In Indien kommt es immer wieder zu Unfällen mit völlig überladenen und schlecht gewarteten Booten.

+++ 7.53 Uhr: Trump plant laut Bericht Treffen mit Putin in Island +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump will sich einem Bericht zufolge kurz nach seinem Amtsantritt in Island mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin treffen. Trump wolle seine erste Auslandsreise dazu nutzen, um das Verhältnis zwischen Washington und Moskau zu entspannen, berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf britische Regierungskreise. Trump, der am Freitag die Amtsgeschäfte übernimmt, wolle mit Putin über ein Abkommen zur atomaren Abrüstung verhandeln. Der Republikaner würde damit an eine historische Begegnung zwischen dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow anknüpfen, die sich 1986 während des Kalten Kriegs in der isländischen Hauptstadt Reykjavik getroffen hatten.

+++ 4.18 Uhr: Deutscher Bergsteiger stirbt bei Lawinenunglück in den Alpen +++

Ein deutscher Bergsteiger ist bei einem Lawinenunglück in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Samstagnachmittag nahe der Gemeinde Brand in Vorarlberg zwei Bekannte beim Eisklettern fotografieren, als sich die Lawine löste und die Gruppe verschüttete, wie die Polizei mitteilte. Während die beiden anderen Bergsteiger sich aus dem Schnee befreien konnten, kam für den 38-Jährigen aus Überlingen in Baden-Württemberg jede Hilfe zu spät.

+++ 0.51 Uhr: Bundeswahlleiter rüstet sich für Hacker-Angriffe bei Bundestagswahl +++

Bundeswahlleiter Dieter Sarreither erwartet massive Hacker-Angriffe auf die bevorstehende Bundestagswahl. Sein Amt bereite sich auf "vielfältige Angriffsstrategien" durch Cyber-Attacken vor und spiele bereits diverse Szenarien durch, sagte Sarreither der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Kapazitäten des Rechenzentrums seien bereits verdreifacht worden, Rechner und Standorte könnten gewechselt werden. Falschmeldungen am Wahltag, die den Wahlablauf stören sollen, werde er "öffentlichkeitswirksam schnell entgegenwirken", sagte Sarreither. Dazu wolle er auch soziale Medien nutzen: "Wir werden auch einen eigenen Twitter-Kanal haben, über den wir am Tag der Bundestagswahl reagieren können."

+++ 0.19 Uhr: Mehrheit der Deutschen: Merkel soll bald zu Trump reisen +++

Eine Mehrheit der Deutschen will, dass Kanzlerin Angela Merkel möglichst bald zum neuen US-Präsidenten Donald Trump reist. 57 Prozent sprachen sich bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag" dafür aus. 33 Prozent möchten das nicht (weiß nicht, keine Angabe: 9 Prozent). 68 Prozent der Deutschen glauben demnach, dass sich die Präsidentschaft Trumps eher negativ auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen auswirken wird. "Eher positiv" sagen 16 Prozent (weiß nicht, keine Angabe: 16 Prozent).

+++ 0.05 Uhr: Neue Dokumente belasten Winterkorn in VW-Abgasskandal +++

Im VW-Abgasskandal belasten bisher unbekannte interne Dokumente nach einem Zeitungsbericht den früheren Konzernchef Martin Winterkorn. Diese legen demnach nahe, dass Winterkorn früher über illegale Abgas-Manipulationen Bescheid gewusst haben könnte als bisher bekannt. Das berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf vertrauliche Papiere. Diese sollen am 27. Juli 2015 bei einer Sitzung mit Winterkorn in Wolfsburg präsentiert worden sein. Die Unterlagen sollen unter anderem zeigen, wie knapp zwei Monate vor dem Bekanntwerden des Skandals der Konzern kalkulierte, wann man den US-Behörden die Wahrheit sagen solle. Ein VW-Sprecher wollte sich dazu auf Anfrage zunächst nicht äußern. Winterkorn und die VW-Konzernspitze haben bisher stets betont, erst im September 2015 von den Abgas-Manipulationen erfahren zu haben.