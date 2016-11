Die News des Tages im Ticker.

+++ 8.30 Uhr: Bulgarien: Radew gewinnt Präsidentenwahl +++

Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Bulgarien hat der russlandfreundliche Oppositionskandidat Rumen Radew einen überzeugenden Sieg errungen. Für den Kandidaten der Sozialisten (frühere KP) stimmten 59,35 Prozent der Wähler, teilte die Zentrale Wahlkommission am Montag nach Auszählung von 99,33 Prozent der Stimmen mit. Die bürgerliche Regierungskandidatin Zezka Zatschewa kam demnach auf lediglich 36,14 Prozent der Stimmen. Das amtliche Endergebnis der Stichwahl vom Sonntag soll spätestens bis Dienstagabend bekannt gemacht werden. Der frühere General und künftige Präsident Radew soll am 22. Januar 2017 sein Amt antreten.

+++ 7 Uhr: Luckes neue Partei muss sich umbenennen +++

Die neue Partei des AfD-Gründers Bernd Lucke hat sich nach einem verlorenen Namensstreit umbenannt. Ein kleiner Parteitag beschloss nach Parteiangaben am Sonntag, den bisherigen Namen Alfa (Allianz für Fortschritt und Aufbruch) in "Liberal-Konservative Reformer" zu ändern. Ein Verein, der ebenfalls den Namen Alfa trägt, hatte gegen die Verwendung des Namens durch die Lucke-Partei geklagt und vor Gericht gewonnen. Lucke hatte die Partei Alfa gegründet, nachdem er in einem langen Machtkampf in seiner vorherigen Partei AfD unterlegen war. In Wahlen hat seine neue Gruppierung bislang keine nennenswerten Erfolge erzielt.

+++ 5.30 Uhr: Extremschwimmen: Von Afrika nach Brasilien +++

Der britische Extremschwimmer Ben Hooper hat seine lange Reise durch den Atlantik angetreten. Mit den Worten "Los geht's" warf sich der 38-Jährige am Sonntag in Dakar an der westafrikanischen Küste in die Fluten und machte sich auf die 3000 Kilometer lange Reise nach Brasilien. Die Strecke zwischen Afrika und Südamerika will er in 140 Tagen zurücklegen. Hooper hat sich für die Rekordleistung drei Jahre lang vorbereitet. Er unternimmt den riskanten Trip mit einem Begleitboot, zu dessen elfköpfiger Besatzung auch ein Arzt zählt. Pro Tag will er bis zu zehn Stunden schwimmen. "Darauf habe ich lange gewartet", sagte er zum Abschied.

In der Nacht von Sonntag auf Montag strahlte der Mond schon ganz schön hell (siehe Bild oben). Noch extremer dürfte es in der folgenden Nacht sein: Manch einer spricht gar vom "Supervollmond" - der Mond geht so nah wie selten an der Erde auf. 356.509 Kilometer ist er "nur" entfernt. Das ist fast der geringste Abstand, der überhaupt entstehen kann (356.410). Ansonsten ist der Mond deutlich weiter entfernt - wenn er ganz weit weg ist, sind es 406.740 Kilometer.

+++ 3.15 Uhr: Polizei erwischt 16-Jährigen mit "Polenböllern" +++

Mit einer großen Menge verbotener Pyrotechnik ist ein Jugendlicher an der Grenze zu Polen erwischt worden. Beamte hätten den 16-Jährigen am Wochenende im sächsischen Bad Muskau (Görlitz) mit mehr als 400 sogenannten Polenböllern gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem fanden die Beamten ein Klappmesser und einen Schlagring in seinem Rucksack - beides verbotene Gegenstände. Neben einer Strafanzeige erwartet den Jugendlichen und seine Eltern eine saftige Rechnung für die ordnungsgemäße Vernichtung der Böller durch Entschärfer der Bundespolizei.

+++ 2 Uhr: Irakische Armee verkündet Rückeroberung von Gebiet um Antikenstadt Nimrud +++

Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben das Gebiet um die antike Stätte von Nimrud von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Die Dörfer Al-Nomanijah und Al-Nimrud und die Ruinen von Nimrud seien befreit worden, sagte Brigadegeneral Saad Ibrahim am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ausgrabungsstätte rund 30 Kilometer südöstlich von Mossul war im vergangenen Jahr vom IS zerstört worden. In Mossul lieferten sich Armee und Dschihadisten weiter heftige Kämpfe. Das Einsatzkommando des Militärs hatte zunächst erklärt, Armeeeinheiten hätten Nimrud "vollständig befreit". Diese Aussage wurde jedoch später korrigiert. Das Dorf Nimrud und die Ausgrabungsstätte seien aber zurückerobert worden.