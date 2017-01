Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 14.24 Uhr: Erneut mindestens zehn Tote bei einem Blutbad in einem brasilianischen Gefängnis +++

In Brasilien sind bei einem weiteren Massaker in einer Haftanstalt mindestens zehn Gefangene getötet worden. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte mit, das Alcaçuz-Gefängnis im Bundesstaat Rio Grande do Norte sei nach 14-stündigen Auseinandersetzungen wieder unter Kontrolle der Sicherheitskräfte, es seien zehn Tote gezählt worden. Kein Häftling sei aus der Strafanstalt entkommen, hieß es weiter. Seit dem Jahresbeginn wurden schon mehr als hundert Gefangene in Brasilien bei Gewaltkonflikten in den überfüllten Haftanstalten getötet. Im Juli war eine Waffenruhe zwischen den beiden größten Kokainbanden - dem Primeiro Comando da Capital aus São Paulo und dem Comando Vermelho aus Rio de Janeiro - zusammengebrochen.

+++ 14.08 Uhr: Facebook kündigt schärferes Vorgehen gegen Fake News an +++

Angesichts der massiven Kritik an Facebook wegen Falschmeldungen hat das soziale Netzwerk ein schärferes Vorgehen dagegen in Deutschland angekündigt. Die Bemühungen konzentrierten sich auf die Verbreitung von "eindeutigen Falschmeldungen", die durch sogenannte Spammer erstellt wurden, teilte Facebook mit. Diese geben vor, bekannte Nachrichtenagenturen zu sein und veröffentlichen Falschmeldungen, damit mehr Menschen ihre Webseiten besuchen. Facebook arbeite dabei mit "externen Faktenprüfern" zusammen, erklärte das US-Unternehmen. In Deutschland ist dies Correctiv, nach eigenen Angaben "das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum". Das Recherchebüro wird finanziert von Stiftungen und durch Spenden. Facebook sei zuversichtlich, in Zukunft noch weitere Organisationen aus der Medienbranche als Partner gewinnen zu können, erklärte das US-Unternehmen.

+++ 12.25 Uhr: Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri soll regelmäßig Drogen genommen haben +++

Der Weihnachtsmarkt-Attentäter von Berlin, Anis Amri, hat laut einem Medienbericht seinen Lebensunterhalt weitgehend als Drogendealer verdient und auch selbst regelmäßig Drogen konsumiert. Das gehe aus dem Sachstandsbericht zum Anschlag hervor, mit dem sich das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages am Montag befassen werde, berichtete die "Welt am Sonntag". Amri habe regelmäßig Kokain und Ecstasy genommen. Auch in Berlin verkaufte der Tunesier demnach Drogen. Amri sei schon in seinerm Heimatland wegen Drogendelikten aufgefallen, heißt es in der "Welt am Sonntag". Der 24-Jährige war am 19. Dezember mit einem gestohlenen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Am 23. Dezember wurde er in Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen.

+++ 12.22 Uhr: Tschechische Sporthalle stürzt unter Schneelast ein +++

Inmitten eines Hallenturniers ist das Dach einer Sporthalle in Tschechien unter der Last einer Schneedecke eingestürzt. Wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete, hielten sich zum Unglückszeitpunkt am Samstagabend rund 80 Menschen in der Halle in der nordosttschechischen Stadt Ceska Trebova auf. Sie konnten alle rechtzeitig ins Freie flüchten. Nur zwei junge Sportler wurden auf der überhasteten Flucht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Einer war gestürzt und der andere gegen eine Tür gestoßen.

+++ 11 Uhr: Chinesischer Linguist Zhou Youguang mit 111 Jahren gestorben +++

Der chinesische Sprachkundler Zhou Youguang, der bei der Entwicklung der bis heute geläufigen Pinyin-Umschrift für die chinesischen Schriftzeichen mitgewirkt hat, ist mit 111 Jahren gestorben. Zhou überlebte seinen letzten Geburtstag, den er am Freitag gefeiert hatte, nur um einen Tag, wie die Staatsmedien berichteten. Das Kommunistische Parteiorgan "People's Daily" schrieb, Zhou habe zur "Erleuchtung einfacher Leute" beigetragen.

+++ 9.13 Uhr: Mindestens 26 Tote bei Bootsunglück in Indien

Bei einem Bootsunglück in Indien sind am Wochenende mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte seien weiter im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen, teilte der Katastrophenschutz im östlichen Bundesstaat Bihar mit. Das überladene Holzboot war am Samstag nahe der Stadt Patna auf dem Ganges gekentert. Die Polizei geht von mindestens 40 Insassen aus. Die genaue Zahl blieb aber unklar, da es keine Passagierliste gibt. Die Bootsinsassen waren auf dem Rückweg vom hinduistischen Fest Makar Sankranti. Einigen von ihnen gelang es, ans Ufer zu schwimmen. Unter den Geretteten war auch ein 18 Monate altes Baby. Regierungschef Narendra Modi sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. In Indien kommt es immer wieder zu Unfällen mit völlig überladenen und schlecht gewarteten Booten.

+++ 7.53 Uhr: Trump plant laut Bericht Treffen mit Putin in Island +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump will sich einem Bericht zufolge kurz nach seinem Amtsantritt in Island mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin treffen. Trump wolle seine erste Auslandsreise dazu nutzen, um das Verhältnis zwischen Washington und Moskau zu entspannen, berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf britische Regierungskreise. Trump, der am Freitag die Amtsgeschäfte übernimmt, wolle mit Putin über ein Abkommen zur atomaren Abrüstung verhandeln. Der Republikaner würde damit an eine historische Begegnung zwischen dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow anknüpfen, die sich 1986 während des Kalten Kriegs in der isländischen Hauptstadt Reykjavik getroffen hatten.

+++ 4.18 Uhr: Deutscher Bergsteiger stirbt bei Lawinenunglück in den Alpen +++

Ein deutscher Bergsteiger ist bei einem Lawinenunglück in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Samstagnachmittag nahe der Gemeinde Brand in Vorarlberg zwei Bekannte beim Eisklettern fotografieren, als sich die Lawine löste und die Gruppe verschüttete, wie die Polizei mitteilte. Während die beiden anderen Bergsteiger sich aus dem Schnee befreien konnten, kam für den 38-Jährigen aus Überlingen in Baden-Württemberg jede Hilfe zu spät.

+++ 0.51 Uhr: Bundeswahlleiter rüstet sich für Hacker-Angriffe bei Bundestagswahl +++

Bundeswahlleiter Dieter Sarreither erwartet massive Hacker-Angriffe auf die bevorstehende Bundestagswahl. Sein Amt bereite sich auf "vielfältige Angriffsstrategien" durch Cyber-Attacken vor und spiele bereits diverse Szenarien durch, sagte Sarreither der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Kapazitäten des Rechenzentrums seien bereits verdreifacht worden, Rechner und Standorte könnten gewechselt werden. Falschmeldungen am Wahltag, die den Wahlablauf stören sollen, werde er "öffentlichkeitswirksam schnell entgegenwirken", sagte Sarreither. Dazu wolle er auch soziale Medien nutzen: "Wir werden auch einen eigenen Twitter-Kanal haben, über den wir am Tag der Bundestagswahl reagieren können."

+++ 0.19 Uhr: Mehrheit der Deutschen: Merkel soll bald zu Trump reisen +++

Eine Mehrheit der Deutschen will, dass Kanzlerin Angela Merkel möglichst bald zum neuen US-Präsidenten Donald Trump reist. 57 Prozent sprachen sich bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag" dafür aus. 33 Prozent möchten das nicht (weiß nicht, keine Angabe: 9 Prozent). 68 Prozent der Deutschen glauben demnach, dass sich die Präsidentschaft Trumps eher negativ auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen auswirken wird. "Eher positiv" sagen 16 Prozent (weiß nicht, keine Angabe: 16 Prozent).

+++ 0.05 Uhr: Neue Dokumente belasten Winterkorn in VW-Abgasskandal +++

Im VW-Abgasskandal belasten bisher unbekannte interne Dokumente nach einem Zeitungsbericht den früheren Konzernchef Martin Winterkorn. Diese legen demnach nahe, dass Winterkorn früher über illegale Abgas-Manipulationen Bescheid gewusst haben könnte als bisher bekannt. Das berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf vertrauliche Papiere. Diese sollen am 27. Juli 2015 bei einer Sitzung mit Winterkorn in Wolfsburg präsentiert worden sein. Die Unterlagen sollen unter anderem zeigen, wie knapp zwei Monate vor dem Bekanntwerden des Skandals der Konzern kalkulierte, wann man den US-Behörden die Wahrheit sagen solle. Ein VW-Sprecher wollte sich dazu auf Anfrage zunächst nicht äußern. Winterkorn und die VW-Konzernspitze haben bisher stets betont, erst im September 2015 von den Abgas-Manipulationen erfahren zu haben.