Die News des Tages im Ticker.

+++ 12.30 Uhr: Urteil: Wer gegen Baugerüst läuft, ist selbst schuld +++

Wer gegen ein Baugerüst auf dem eigenen Grundstück läuft, hat keinen Schadenersatzanspruch gegenüber der Gerüstbaufirma. Das hat das Amtsgericht Nürnberg entschieden. Wie das Gericht mitteilt, war eine Frau wegen eines Telefonanrufs eilig ins Haus gegangen und dabei mit dem Kopf gegen eine Querstange des Gerüsts gestoßen. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung und verlangte von der Firma Schmerzensgeld, weil die Stange nicht besonders markiert oder mit Bändern kenntlich gemacht worden war. Die Frau hatte von dem Gerüst gewusst, das für Sanierungsarbeiten an ihrem Haus aufgestellt worden war.

+++ 12.07 Uhr: Seehofer und Steinmeier vereinbarten Kandidatur bei Geheimtreffen +++

Bei einem vertraulichen Treffen in München haben sich CSU-Chef Horst Seehofer und Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier auf dessen Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl geeinigt. Am vergangenen Mittwoch sei der SPD-Politiker abends bei Seehofer zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus CSU-Kreisen. Erst nach dem Gespräch habe sich Seehofer dann zur Unterstützung Steinmeiers entschieden. Dabei dürfte es Seehofer aber nicht nur um eine Unterstützung Steinmeiers gegangen sein. Nachdem die Union keinen eigenen Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck aufstellen konnte, hatte es für die CSU oberste Priorität, die Unterstützung eines Grünen-Kandidaten zu verhindern.

+++ 11.59 Zehn Verletzte nach Kollision zweier Linienbusse +++

Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse auf einer Landstraße in Baden-Württemberg sind zehn Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, war ein 55 Jahre alter Busfahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dabei streifte er zunächst den Wagen eines 52-Jährigen und kollidierte dann frontal mit einem zweiten Linienbus. Durch den Zusammenstoß wurden sieben Fahrgäste, darunter zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren sowie der Autofahrer und der entgegenkommende 44 Jahre alte Busfahrer leicht verletzt. Der Fahrer des ersten Linienbusses erlitt schwere Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 85.000 Euro. Zunächst war unklar, wie viele Fahrgäste sich insgesamt in den beiden Bussen befanden. Der Unfall ereignete sich zwischen Jagsthausen im Kreis Heilbronn und Schöntal im Hohenlohekreis.

+++ 11.56 Uhr: Rechtsradikale greifen antirassistische Filmvorführung an +++

Rechtsradikale haben bei einer Filmvorführung gegen Rassismus in Köthen in Sachsen-Anhalt randaliert und Teilnehmer angegriffen. Eine entsprechende Mitteilung der Veranstalter bestätigte die Polizei. Demnach tauchte die elfköpfige Gruppe am Samstagabend in der Fachhochschule Köthen auf, wo die Dokumentation "Du weißt schon, wie in Rostock" gezeigt werden sollte. Darin wird aus der Sicht von Betroffenen rechte und rassistische Gewalt im Sachsen-Anhalt der 1990er Jahre geschildert. Die Angreifer zerstörten nach diesen Angaben Infomaterial, stießen Tische und Stühle um, zündeten Pyrotechnik und bewarfen Besucher mit Glasflaschen. Die Veranstalter riefen die Polizei, konnten die Angreifer der Räumlichkeiten verweisen und den Film wie geplant zeigen. Mehrere Randalierer wurden festgenommen.

+++ 11.43 Uhr: Musiker Leon Russell ist tot +++

Der US-Musiker Leon Russell ist tot. Russell, der als Studio- und Tourmusiker mit Stars wie den Rolling Stones und Elton John zusammenarbeitete und auch als Solokünstler erfolgreich war, starb nach Angaben seiner Frau in der Nacht zum Sonntag in seinem Haus in Nashville im Bundesstaat Tennessee im Schlaf. Er wurde 74 Jahre alt. Im Juli hatte er sich einer Bypass-Operation am Herzen unterzogen.

+++ 11.33 Uhr: Kinder in Mecklenburg-Vorpommern in zugefrorenen Teich eingebrochen +++

Kaum sind die Seen von einer ersten dünnen Eisschicht überzogen, meldet die Polizei die ersten Unfälle: In Wismar in Mecklenburg-Vorpommern brachen am Sonntag drei spielende Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren in einen zugefrorenen Teich ein, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Sie konnten von der Feuerwehr gerettet werden und wurden mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei warnte vor dem Betreten zugefrorener Gewässer. Trotz des frostigen Wetters sei das Eis nicht stark genug.

+++ 11 Uhr: Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland bleibt konstant +++

Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland ist im vergangenen Jahr weitgehend unverändert geblieben. 2015 infizierten sich Schätzungen zufolge rund 3200 Menschen neu mit dem Virus, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Insgesamt leben in Deutschland damit rund 84.700 Menschen mit HIV oder Aids. Etwa 460 starben im vergangenen Jahr daran. Die stabile Zahl der Neuinfektionen sei zwar eine auch im Vergleich zu anderen Staaten "positive Nachricht", erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Dass die Neuinfektionen nicht zurückgehen, sei andererseits aber auch "ein Beleg dafür, dass die HIV-Präventionsstrategie der Bundesregierung weiterhin konsequent umgesetzt werden muss".





+++ 10.09 Uhr: 30.000 Hühner bei Schleswig gekeult +++

Alle 30.000 Hühner einer von der Vogelgrippe betroffenen Massentierhaltung bei Schleswig sind getötet worden. Das teilte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Kiel mit. In dem Bestand war die aggressive H5N8-Variante nachgewiesen worden, die seit einiger Zeit unter Wildvögeln kursiert. Der Sender NDR 1 Welle Nord berichtete, die Hühner seien per Stromschlag in einem Wasserbecken getötet worden. Unklar ist noch, wie das Virus in die Ställe des Betriebes in Grumby gelangen konnte. Experten des Greifswalder Friedrich-Loeffler-Instituts sollen dies klären.

+++ 9.17 Uhr: Auch CDU-Präsidium für Steinmeier als Bundespräsident +++

Die CDU will Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl mittragen. Die Partei von Kanzlerin Angela Merkel akzeptiere den entsprechenden Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Telefonschalte von Merkel mit dem CDU-Präsidium.

+++ 8.30 Uhr: Bulgarien: Radew gewinnt Präsidentenwahl +++

Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Bulgarien hat der russlandfreundliche Oppositionskandidat Rumen Radew einen überzeugenden Sieg errungen. Für den Kandidaten der Sozialisten (frühere KP) stimmten 59,35 Prozent der Wähler, teilte die Zentrale Wahlkommission nach Auszählung von 99,33 Prozent der Stimmen mit. Die bürgerliche Regierungskandidatin Zezka Zatschewa kam demnach auf lediglich 36,14 Prozent der Stimmen. Das amtliche Endergebnis der Stichwahl vom Sonntag soll spätestens bis Dienstagabend bekannt gemacht werden. Der frühere General und künftige Präsident Radew soll am 22. Januar 2017 sein Amt antreten.

+++ 7 Uhr: Luckes neue Partei muss sich umbenennen +++

Die neue Partei des AfD-Gründers Bernd Lucke hat sich nach einem verlorenen Namensstreit umbenannt. Ein kleiner Parteitag beschloss nach Parteiangaben am Sonntag, den bisherigen Namen Alfa ("Allianz für Fortschritt und Aufbruch") in "Liberal-Konservative Reformer" zu ändern. Ein Verein, der ebenfalls den Namen Alfa trägt, hatte gegen die Verwendung des Namens durch die Lucke-Partei geklagt und vor Gericht gewonnen. Lucke hatte die Partei Alfa gegründet, nachdem er in einem langen Machtkampf in seiner vorherigen Partei AfD unterlegen war. In Wahlen hat seine neue Gruppierung bislang keine nennenswerten Erfolge erzielt.

+++ 5.30 Uhr: Extremschwimmen: Von Afrika nach Brasilien +++

Der britische Extremschwimmer Ben Hooper hat seine lange Reise durch den Atlantik angetreten. Mit den Worten "Los geht's" warf sich der 38-Jährige am Sonntag in Dakar an der westafrikanischen Küste in die Fluten und machte sich auf die 3000 Kilometer lange Reise nach Brasilien. Die Strecke zwischen Afrika und Südamerika will er in 140 Tagen zurücklegen. Hooper hat sich für die Rekordleistung drei Jahre lang vorbereitet. Er unternimmt den riskanten Trip mit einem Begleitboot, zu dessen elfköpfiger Besatzung auch ein Arzt zählt. Pro Tag will er bis zu zehn Stunden schwimmen. "Darauf habe ich lange gewartet", sagte er zum Abschied.

+++ 4.30 Uhr: Die wichtigsten Trump-Aussagen aus dem CBS-Interview +++





+++ 4 Uhr: Vorgeschmack auf den Supervollmond +++

In der Nacht von Sonntag auf Montag strahlte der Mond schon ganz schön hell (siehe Bild oben). Noch extremer dürfte es in der folgenden Nacht sein: Manch einer spricht gar vom "Supervollmond" - der Mond geht so nah wie selten an der Erde auf. 356.509 Kilometer ist er "nur" entfernt. Das ist fast der geringste Abstand, der überhaupt entstehen kann (356.410). Ansonsten ist der Mond deutlich weiter entfernt - wenn er ganz weit weg ist, sind es 406.740 Kilometer.

+++ 3.30 Uhr: Neuseeland: Nachbeben und kleiner Tsunami +++





+++ 3.15 Uhr: Polizei erwischt 16-Jährigen mit "Polenböllern" +++

Mit einer großen Menge verbotener Pyrotechnik ist ein Jugendlicher an der Grenze zu Polen erwischt worden. Beamte hätten den 16-Jährigen am Wochenende im sächsischen Bad Muskau (Görlitz) mit mehr als 400 sogenannten Polenböllern gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem fanden die Beamten ein Klappmesser und einen Schlagring in seinem Rucksack - beides verbotene Gegenstände. Neben einer Strafanzeige erwartet den Jugendlichen und seine Eltern eine saftige Rechnung für die ordnungsgemäße Vernichtung der Böller durch Entschärfer der Bundespolizei.

+++ 2 Uhr: Irakische Armee verkündet Rückeroberung von Gebiet um Antikenstadt Nimrud +++

Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben das Gebiet um die antike Stätte von Nimrud von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Die Dörfer Al-Nomanijah und Al-Nimrud und die Ruinen von Nimrud seien befreit worden, sagte Brigadegeneral Saad Ibrahim am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ausgrabungsstätte rund 30 Kilometer südöstlich von Mossul war im vergangenen Jahr vom IS zerstört worden. In Mossul lieferten sich Armee und Dschihadisten weiter heftige Kämpfe. Das Einsatzkommando des Militärs hatte zunächst erklärt, Armeeeinheiten hätten Nimrud "vollständig befreit". Diese Aussage wurde jedoch später korrigiert. Das Dorf Nimrud und die Ausgrabungsstätte seien aber zurückerobert worden.